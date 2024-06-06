Serkan Solmaz; “Bugün ULUSLAR ARASI MARKA VE VİZYON ÖDÜL gecesin de “Almanya ‘nın en başarılısı iyilik Elçisi “ödülünü almak benim için büyük bir onur. Ödüle giden bu başarı hikayesinde beni yalız bırakmayan hikayeme ortak olan basta ailem ve dostlarıma teşekkür ederim. Bu ödül, benim için bir ödül dışında başarıya giden bir yol ve ayni zamanda bir motivasyonun da simgesidir. Bu ödül, bana daha çok çalismam ve daha büyük başarılar elde etmem için ilham veriyor. Bu ödülü, tüm protez bacak ihtiyaci olanlara ithaf ediyorum. Onların da hayallerinin peşinden gitmeleri ve başarılı olmaları için bir motivasyon olsun istiyorum. Bana destek olan herkese teşekkür ederim" dedi.

Editör: Yağmur TANYILDIZ