Murat Kaynak'tan Müzikseverlerin Beğenisini Kazanan 'Kayboluyorum' Yorumu. Murat Kaynak'tan Müzikseverlerin Beğenisini Kazanan 'Kayboluyorum' Yorumu.

Serkan Solmaz; “Bugün ULUSLAR ARASI MARKA VE VİZYON ÖDÜL gecesin de “Almanya ‘nın en başarılısı iyilik Elçisi “ödülünü almak benim için büyük bir onur. Ödüle giden bu başarı hikayesinde beni yalız  bırakmayan hikayeme ortak olan  basta ailem ve dostlarıma teşekkür ederim. Bu ödül, benim için bir ödül dışında başarıya giden bir yol ve ayni zamanda bir motivasyonun da simgesidir. Bu ödül, bana daha çok çalismam ve daha büyük başarılar elde etmem için ilham veriyor. Bu ödülü, tüm protez bacak ihtiyaci olanlara ithaf ediyorum. Onların da hayallerinin peşinden gitmeleri ve başarılı olmaları için bir motivasyon olsun istiyorum. Bana  destek olan herkese teşekkür  ederim" dedi.

Editör: Yağmur TANYILDIZ