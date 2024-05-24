HABER: AYPER KAYA

İstanbul Kent Üniversitesi ve Fransız menşeli dünyaca ünlü otel ve turizm yönetimi okullar grubu Vatel ortaklığında İstanbul merkezli bir “Mutfak ve Servis Sanatları Akademisi” hayata geçirildi. Karşılıklı yapılan anlaşma ile İstanbul Kent Üniversitesi ve Vatel işbirliğinde kurulan akademi aracılığıyla; sektörü yakından tanıyan, ihtiyaçları bilen ve uluslararası mutfak ve servis sanatlarının her alanı ile seviyesinde idarecilik yapabilecek, üreten ve küresel düşünen, mutfak ve servis sanatlarını özümseyen, öncü, inovatif, yaratıcı mutfak şefleri ile servis elemanlarının yetiştirilmesi amaçlanıyor.

Fransız Kültür Merkezi’nde önceki gün gerçekleştirilen özel lansmana Fransa İstanbul Başkonsolosu Olivier Gauvin, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Kültür Ateşesi Charles Le Gargasson,Hasan Yılmaz ve İstanbul Kent Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi eşi Ceren Yılmaz, İstanbul Kent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Atsü, (ENEV)Kurucu Vakıf Genel Müdürü ve İstanbul Kent Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi Alican Cingöz , Vatel Grup Uluslararası Geliştirme Direktörü Aline Renard-Wang, Vatel İstanbul Kurucu Direktörü Ali Doğan Çamak, İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlük ve Uluslararası İlişkiler Temsilcisi Emre Atsü, birbirinden seçkin davetliler, iş insanları, mutfak sanatları ilgilileri, mutfak şefleri, gurmeler ve akademisyenler ile çok sayıda davetli katıldı.

Lansman açılış konuşmalarını İstanbul Kent Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Rektörlük Uluslararası İlişkiler Temsilcisi Emre Atsü gerçekleştirdi.

Katılımcı konuşmacılardan İstanbul Kent Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Necmettin Atsü, Beyoğlu Belediye Başkanı Sayın İnan Güney, Vatel Grup Uluslararası Geliştirme Direktörü Sayın Aline Renard-Wang, Vatel Istanbul Kurucu Direktörü Sayın Ali Doğan Çamak ve ev sahibi olarak Fransa İstanbul Başkonsolosu Sayın Olivier Gauvin ile Fransa Kültür Ataşesi ve IFransız Kültür Merkezi Müdürü Sayın Charles Le Gargasson yer aldılar.