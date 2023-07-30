İSTANBUL- İstanbul Festivali’nde önce elektronik dans müziğine damga vuran Bedük sahne aldı. Sevilen şarkılarını seslendiren Bedük, geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz sanatçı Özkan Uğur’a ithafen “Sude” adlı eseri seslendirdi ve dinleyicilerden büyük alkış aldı.

Gecenin yıldızı Süperstar Ajda Pekkan, orkestrasıyla birlikte eski ve yeni pek çok şarkısını seslendirdi. Konser boyunca izleyicilerin yoğun ilgisi ve alkışları eşliğinde performansını tamamlayan Süperstar, hayranlarının ısrarıyla sahneye dönerek “Harika” isimli şarkısıyla geceyi bitirdi. Ajda Pekkan, dinleyicileri bir kez daha güzelliği, sesi ve performansıyla büyüledi.

HABER: GİZEM ÇAKAL