HABER: SEVGÜL EROĞLU

Biletlerin satışa çıkar çıkmaz tükendiği ‘’Sezon Açılış Gecesi’’n de, İstanbul Devlet Opera ve Balesi, solistleri, solist dansçıları, orkestrası, korosu ve ‘Modern Dans Topluluğu İstanbul’ Projesi dansçılarıyla bir bütün olarak sanatseverlerle buluştu.

L.van Beethoven, W.A.Mozart, V.Bellini , G.Verdi, P.İ.Çaykovski, G.Donizetti, P.Mascagni, C.Gounod, G.Puccini ve G.Bizet gibi bestecilerin dünya opera repertuvarındaki başyapıtlarından seçkiler; L.Minkus ve A.Adam’ın unutulmaz bale eserlerinden çarpıcı bölümler, gecenin satırbaşlarını oluşturdu. Orkestra şefliğini İbrahim Yazıcı’nın, koro şefliğini Volkan Akkoç’un yaptığı “Sezon Açılış Gecesi”nde; Fidelio, Don Giovanni, I Puritani, Il Trovatore, Yevgeni Onegin, Lucia di Lammermoor, Otello, Cavalleria Rusticana, Aida, Nabucco, Faust, La Bohème, Carmen operalarından ve Giselle, La Bayadère ve Don Kişot balelerinden seçkiler sanatseverler tarafından büyük beğeni ile izlendi.

Bu özel gece; 30 Eylül akşamı Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’nin açılış etkinliği olarak bir kez daha Atatürk Kültür Merkezi – Türk Telekom Opera Salonu’nda sanatseverler ile buluşacak.

29 Eylül akşamı ise, bu gecenin opera repertuvarının sunulacağı “Sezon Açılış Konseri”, Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde izlenebilecek.