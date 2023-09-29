Kahire

Luksor'da 26 yıl önce açılan Mumyalama Müzesi, antik Mısır dönemine ışık tutan yaklaşık 150 parça tarihi esere ev sahipliği yapıyor.

Mısır’da "arkeoloji turizminin gözdesi" olarak tanımlanan müzede bazı firavunların yanı sıra antik Mısırlılar tarafından kutsal kabul edilen timsah, kedi, balık ve maymun gibi hayvanların mumyalarını görmek mümkün.

Ayrıca mumyalama işleminde kullanılan malzemelerin yer aldığı müze dünya genelinde türünün tek örneği kabul ediliyor.

"Müzeye girdiğimde adeta antik Mısır’da tarih yolculuğuna çıkıyorum"

AA muhabirine konuşan ziyaretçilerden Muhammed Hamdi, müzeyi çok beğendiğini, özellikle girişteki duvarda yer alan antik Mısır’ı andıran çizimlerin büyüleyici olduğunu söyledi.

"Müzeye girdiğimde adeta antik Mısır’da tarih yolculuğuna çıkıyorum." diyen Hamdi, ülkesinin tarihine ilgi duyduğunu ve bundan dolayı fırsat buldukça müzeleri, tapınakları ve tarihi yapıları ziyaret etmeye çalıştığını belirtti.

Hamdi, mumyaların dış görümünün büyüleyici olduğunu, müzenin barındırdığı mumyalar ve tarihi eser parçalarıyla ziyaretçilerine görsel şölen sunduğunu ifade etti.

Tarih meraklısı Mısırlı, sözlerine şöyle devam etti:

"Düşünsenize yüzlerce yıl önce ölmüş bir insan veya hayvanın bedeni çürümeden günümüze kadar ulaşabiliyor. Sizce de bu muazzam bir şey değil mi? Bu, o dönemin bilimi ve imkanlarıyla yapılmış bir başarıdır. Herkesin bu veya buna benzer müzeleri ziyaret etmesini temenni ediyorum. Müzede, antik Mısır’a ait çok değerli bilgiler yer alıyor."

Mumyalama işlemi yaklaşık 70 gün sürüyor

Antik Mısırlılar, öldükten sonra yeniden dirileceklerine ve ölüm sonrasında başka bir hayatın var olduğuna inandıkları için ölen firavunların ve kutsal kabul edilen bazı hayvanların bedenlerinin korunmasına önem gösteriyordu.

Mısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığının resmi internet sitesinde yer alan bilgilerye göre, mumyalama işlemi yaklaşık 70 gün süren çeşitli adımlardan oluşuyor.

Ölünün iç organlarının çıkartılarak bedenin temizlenmesiyle başlanan süreçte cesedin sodyum tuzuyla kurutulduğu ve son alarak keten kumaşlarla sarmalandığı belirtiliyor.

İç organlar da mumyalanarak “Kabuniyye” adlı çömlek tarzı kaplarda muhafaza ediliyor. Mumyalanan bedenlerin bozulmaması için ayrıca sargıların içine sihirli muskalar konulduğu ifade ediliyor.

AA