İSTANBUL- İstanbul Bilgi Üniversitesi, “Çocuklar için Bilim” projesi kapsamında Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı 64 köyde ikamet eden öğrenciler için bilim atölyesi düzenledi. İki gün boyunca süren atölyede İstanbul Bilgi Üniversitesi akademisyenleri gözetiminde çocuklar birbirinden renkli bilimsel deneylere katılma olanağı buldu. Çocuklara bilimsel bakış açısı kazandırarak analitik düşünme becerilerini geliştirmeyi amaçlayan proje Ayvacık Belediyesi, Ayvacık Kaymakamlığı ve Ayvacık Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında gerçekleştirildi.

İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim görevlisi Amed Gökçen’in yürütücülüğünde gerçekleşen projede atölye çalışmaları BİLGİ Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Elif Aslı Yetkin, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Yiğit Dağhan Gökdel, Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Gülsen Betül Aktaş ve Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ali Deniz Dalgıç ile BİLGİ öğrencileri tarafından yürütüldü. Biyoloji, kimya ve fizik temelli deneylerin yapıldığı atölyelerde 7-12 yaş arası ilköğretim öğrencileri bilimin farklı dallarını daha yakından tanıma olanağı buldu.

HABER: EMİR YÜCEL