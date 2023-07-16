Okul için değil, yaşam için öğrenmeli' mottosuyla eğitim veren İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2022–2023 Akademik Yılı mezuniyet törenlerini 12-13 Temmuz tarihlerinde santralistanbul Kampüsü’nde düzenledi.

İstanbul Bilgi Üniversitesi açıklamasına göre, törende eğitimini başarı ile tamamlayan 2 bin 500’ü aşkın önlisans, lisans ve lisansüstü mezunu diplomalarını alarak mezuniyet coşkusu yaşadı.

Tören, İstanbul Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Yardımcıları Mehmet Can ve Prof. Dr. Remzi Sanver, İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ege Yazgan, akademisyenler, mezunlar ve ailelerinin katılımıyla gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Yazgan, bir toplumun gelişebilmesi, yetiştirebildiği, yatırım yaptığının geliştirdiği insan sermayesi ile ölçüldüğünü aktardı.

Yazgan, 'İyi bir mezun, sadece kendini iş hayatında öğreneceği birikimle sınırlamaz, alanında sorunları, dar boğazları aşabilecek bir yaratıcılığa, bir evrensel düşünme yetisine sahip olmayı hedeflemelidir. İstanbul Bilgi Üniversitesi tahsilinizde aldığınız formasyonun, edindiğiniz özgür düşünce ve sorgulama yetilerinin, farklı düşünce ve yaşam biçimlerine eşit saygı gösterme alışkanlığınızın, toplumun gelişmesinde çok önemli bir rol oynayacağını hiç unutmayın. Hepinizin yolunuzun, bahtınızın ve zihninizin açık olmasını diliyor, mezuniyetinizi kutluyor, hepiniz sevgiyle kucaklıyorum.' değerlendirmesinde bulundu.

AA