Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), Karabük'te düzenlenen 11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nın ana sponsoru oldu.

KARDEMİR'den yapılan açıklamada, KARDEMİR'in sporun ve sporcunun her zaman yanında yer aldığı belirtilerek, 'KARDEMİR bu sefer de Karabük'te düzenlenen 11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nın ana sponsoru oldu. Yeni Mahalle Spor Salonu'nda oynanan maçlarda KARDEMİR logoları salonun dört bir yanını süsledi.' denildi.

Açıklamada, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural'ın sponsorluktan dolayı mutluluk duyduğu, KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir başta olmak üzere yönetim kurulu üyeleri ile üst yönetime teşekkür ettiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca Vural'ın, 'Bu şampiyonanın Karabük'te yapılması kadar bu şehrin göz bebeği olan KARDEMİR sponsorluğu da bizler için çok önemliydi. KARDEMİR'in şehrimize, spora ve sporcuya desteğini yanımızda hissetmek çok güzel bir duygu.' ifadelerine yer verildi.

AA