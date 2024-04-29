Üniversiten yapılan açıklamaya göre, Altınbaş Üniversitesi Yüksek Öğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) ile birlikte toplam 4 yeni akreditasyonla kalitesini tescilledi.

Üniversitenin, YÖKAK akreditasyonun yanı sıra, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Programı ile İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji ve Sosyoloji programları İLAD ve FEDEK tarafından akredite edildi.

Altınbaş Üniversitesi Türkiye’deki üniversitelerin ulusal düzeydeki katkılarının ve dünyadaki görünürlüklerinin artırılmasını hedefleyen YÖKAK Kurumsal Akreditasyon Programı çerçevesinde, 2 yıllığına akredite edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Argun Karacabey eğitim anlayışının zaman içinde değiştiğini, belirli standartlara kavuştuğuna dikkati çekerek; akredite edilen programların çağdaş standartlara sahip olduklarını belirtti.

Altınbaş Üniversitesi Araştırma Dekanı Doç. Dr. Hakan Kaygusuz da "Türkiye'deki üniversitelerin yaklaşık yüzde 35'inde YÖKAK kurumsal akreditasyonu mevcut. Altınbaş Üniversitesi olarak bu başarılı üniversiteler arasında yer almaktan kıvanç duyuyoruz. Ödülümüzü YÖK Başkanı ve YÖKAK Başkanından almak da ayrıca bizi mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Akreditasyon kuruluşlarının evrensel değer ve gelişmeleri takip ederek, akredite olan programların bunlara uygunluğunu gözettiğini aktaran Karacabey, şunları kaydetti:

"Akreditasyon sürecine girmeyi göze almak bile o kurumun gelişmeye, kendini geliştirmeye ne kadar istekli olduğunu, olası eksik ve zaaflarından korkup onları gizlemek yerine bu zayıf yönlerini güçlendirerek süreçten daha sağlıklı çıkmak istediğini gösterir. Akredite edilmiş olmak kuşkusuz bu çabaların ve çalışmaların ödüllendirilmesi anlamını taşır. Akredite edilmiş kurumlar bu açıdan gelişmeyi önceledikleri, önem verdikleri için olduğu kadar belirli standartları sağlamış oldukları için de öğrencilerin tercihlerinde önemli bir yer tutarlar."

