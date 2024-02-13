Temel gelir kalemi sigortalının prime esas aylık brüt kazancı üzerinden hesaplanan yüzde 2 işveren, yüzde 1 sigortalı kesintileri ve yüzde 1 devlet payından oluşan fon, 9 Şubat itibarıyla 202 milyar 714 milyon 190 bin liralık büyüklüğe ulaştı.

Geçen yıl 72 milyar 644 milyon lira artarak 2023'ü 196 milyar 950 milyon lirayla kapatan fondan, kuruluşundan itibaren işsizlik ödeneği almaya hak kazanan 10 milyon 501 bin 862 kişiye toplam 71 milyar 842 milyon 21 bin lira aktarıldı.

Yüzde 69,09'u tahvil, yüzde 29,43'ü mevduat ve yüzde 1,48'i Takasbank para piyasasında değerlendirilen fon, geçen yıl 45 milyar lira, bu yılın ocak ayında ise 5,4 milyar lira faiz geliri elde etti.

Ödenek miktarı fesihten önceki kazançlara göre belirleniyor

İşsizlik ödeneği hesaplamasında sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alınıyor.

Ödenek miktarı işten ayrılmadan önceki son 4 aylık kazancın yüzde 40'ı olarak hesaplanıyor ancak hesaplanan tutar asgari ücretin yüzde 80'ini aşamıyor. Bu rakamdan, binde 7,59 oranında damga vergisi kesintisi yapılıyor.

Buna göre, 2024 yılında 4 ay çalışıp işsiz kalan bir kişi için işsizlik ödeneği en düşük 7 bin 940 lira, en yüksek 15 bin 880 lira olarak uygulanıyor.

Sigortalık süresine göre ödeme yapılıyor

İşsiz kalanların, işsizlik ödeneğinden yararlanabilmesi için belirli şartları sağlaması gerekiyor. Kişi, kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalması, hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olması, hizmet akdinin feshinden önceki son 3 yılda en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödemesi ve hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içerisinde İŞKUR'a başvurması halinde bu ödenekten yararlanabiliyor.

Hizmet akdinin feshinden önceki son 3 yılda 600 gün sigortalı çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş sigortalı işsizlere 180 gün, 900 gün sigortalı çalışıp bu primi ödemiş sigortalı işsizlere 240 gün, 1080 gün sigortalı çalışıp prim ödemiş sigortalı işsizlere 300 gün işsizlik ödeneği veriliyor.