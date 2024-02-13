Sevgililer Günü'nün sembolü haline gelen gülde Türkiye'nin 5 yıllık ticaret hacmi 16,5 milyon doları buldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlenen bilgiye göre, son 5 yılda ülkede yaklaşık 270 hektar alanda 497 milyon 797 bin 546 adet kesme gül üretildi.

Geçen yıl kesme gül üretimi bir önceki yıla göre yüzde 6,4 artarak 99 milyon 418 binden 105 milyon 771 bin adede yükseldi. Söz konusu üretim 2021'de 101 milyon 204 bin, 2020'de 93 milyon 274 bin ve 2019'da 98 milyon 130 bin olarak gerçekleşmişti.

En fazla ihracat Irak'a

Son 5 yıllık dönemde toplam 2 milyon 940 bin dolarlık ihracat yapıldı. Bu rakamın 620 bin 28 dolarlık kısmı geçen yıl gerçekleştirildi. Geçen yıl yapılan gül ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 11,5 arttı. İhracat rakamları 2022'de 555 bin 928 dolar, 2021'de 775 bin 927 dolar, 2020'de 527 bin 648 dolar ve 2019'da 460 bin 801 dolar olarak kayıtlara geçti.

Geçen yıl kesme gülde en çok ihracat 141 bin 332 dolarla Irak'a yapılırken bu ülkeyi 128 bin 95 dolarla Türkmenistan izledi.

En fazla ithalat Hollanda'dan

Gülde son 5 yılda yaklaşık 13 milyon 555 bin dolarlık ithalat yapıldı. Bu üründe geçen yılki ithalat 3 milyon 238 bin doları buldu. 2022'de 2 milyon 746 bin dolarlık ithalat kayıtlara geçerken 2021'de 2 milyon 481 bin dolar, 2020'de 2 milyon 193 bin dolar ve 2019'da 2 milyon 897 bin dolarlık ithalat gerçekleştirilmişti.

Geçen yıl en fazla ithalatın yapıldığı ülke ise 2 milyon 765 bin dolarla Hollanda oldu. Bu ülkeyi 225 bin 537 dolarla Kenya takip etti.

Böylece gülde son 5 yılda toplam 16 milyon 495 bin dolarlık dış ticaret hacmi oluştu.

"Dünyadaki gül üretimine bağlı olarak ihracatımız değişiklik gösteriyor"

Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği (SÜSBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Akcan, AA muhabirine, kesme çiçeklerde Türkiye'de en çok karanfil üretildiğini ve en çok üretim artışının gerberada gözlendiğini söyledi.

Süs bitkilerinde ihracatın dalgalı bir seyir izlediğine işaret eden Akcan, "Süs bitkilerinde ihracatımız belirli bir düzeyin altına düşmüyor. Bu gül için de geçerli. Dünyadaki gül üretimine bağlı olarak bizim de ihracatımız değişiklik gösteriyor. Bizim ürünlerimiz de dünyada kabul görüyor." dedi.