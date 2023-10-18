Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirdi.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girdi, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattı.

İsrail ordusu 12 gündür aralıksız şekilde Gazze'yi vurmaya devam ederken, İsrailli askeri ve siyasi yetkililer, bu süreçte Hamas'la ilgili öngörülerinde hata yaptıklarını itiraf ettiler ve bu konuda sorumluluk üstlenmeye hazır oldukları mesajını verdiler.

Nitekim Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi, daha önce "Hamas hareketinin caydırıldığını" söylediğinde hata ettiğini dile getirdi.

Hanegbi, 14 Ekim'de İsrail medyasında yer alan açıklamalarında, İsrail'in 7 Ekim'de ağır bir darbe aldığını belirtti.

Son saldırılardan önce söylediği "Hamas'ın caydırıldığı ve daha fazla meydan okumanın sonuçlarını bildiği" yönündeki ifadelerine işaret eden Hanegbi, "Hamas'ın caydırıldığını söylediğimde hata ettim. Ve bu, Duvarların Koruyucusu operasyonunda (İsrail'in 2021'deki Gazze saldırılarında) sert darbe alan Hamas'ın ders aldığını zannettiğimiz geçen yıllar boyunca ve daha çok son dönemde tüm değerlendirmelerde yapılan hataları yansıtıyor." dedi.

"Devlet yönetimi ve güvenlik sistemi başarısız oldu"

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de 15 Ekim'de düzenlediği basın toplantısında, ülke yönetimi ve güvenlik sisteminin halkı korumakta başarısız olduğunu belirterek sorumluluğu üzerine aldığını söyledi.

Aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi lideri Smotrich, "Şunu dürüstçe itiraf etmeliyiz; devlet yönetimi ve güvenlik sistemi başı öne eğik biçimde başarısız oldu. Halkımızı korumakta başarısız olduk." ifadelerini kullandı.

İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Başkanı Ronen Bar, 14 Ekim'de teşkilat mensuplarına yönelik mesajında, Hamas'ın 7 Ekim'deki önlenemeyen saldırısının sorumluluğunu kabul etti.

Saldırının engellenmesini sağlayacak gerekli uyarıları yeterince yapamadıklarını kaydeden Bar, "Kurumun başındaki kişi olarak sorumluluğu kabul ediyorum. Soruşturmaların zamanı gelecek ama şimdi savaşma vakti." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 16 Ekim'de Meclisin yeni dönem açılışında yaptığı konuşmada, Gazze'den düzenlenen saldırıya ilişkin gerekli soruşturmaların yapılacağını ve dersler çıkarılmaya başlandığını belirtti.

Binyamin Netanyahu ise yine Mecliste yaptığı konuşmada, Kassam Tugayları ve diğer Filistinli grupların başlattığı sürpriz saldırıya dair "Yanıtlanması gereken çok soru var, gereken dersleri çıkarmaya başladık." dedi.

Diğer yetkililerin aksine Netanyahu, bu konudaki sorumluluğuna dair sessiz kaldı.

Netanyahu'ya "sorumluluğu üstlenmesi" çağrıları

İsrail medyasında Başbakan Binyamin Netanyahu'nun saldırılar başladığında hemen harekete geçmediği yönündeki eleştiriler üzerine Netanyahu'nun ofisinden yazılı açıklama yayımlandı.

Açıklamada, Netanyahu'nun saldırılar başlar başlamaz sabah erken saatte Tel Aviv'de Savunma Bakanlığına geçtiği ve durum değerlendirmesi yaptığı ifade edildi.

Ancak diğer yetkililerin aksine güvenlik ve siyasetin başındaki isim olan Netanyahu'nun bu konuda sorumluluk üstlenmemesi kamuoyunun dikkatini çekerken, medyada, 7 Ekim'e ilişkin yürütülecek soruşturmaların bazı yetkililerin görevden alınmalarıyla sonuçlanacağı yorumları yapıldı.

Bazı gazeteciler ise Netanyahu'ya bir an önce sorumluluğu üstlenmesi çağrılarında bulundu.

İsrailli gazeteci ve siyasi analist Ben Caspit, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Netanyahu'nun son dönemde sorumluluğu üzerinden atmak için yürüttüğü kampanyaya dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, Netanyahu'ya sorumluluğu üstlenme çağrısında bulundu.

"Yarın değil, gelecek hafta değil, Netanyahu hemen istifa etmeli"

Şin Bet Başkanı, Genelkurmay Başkanı ve bakanların sorumluluğu kabul ettiğini, yalnızca Netanyahu'nun bundan kaçtığı ifade eden Caspit, Başbakan'ın sorumluluktan kaçmasının mümkün olmadığını vurguladı.

İsrailli gazeteci ve yazar Nehemia Strasler, Haaretz gazetesindeki yazısında, Netanyahu'nun saldırılar başladığından bu yana tüm hareketleri ve tutumunun yalnızca iktidarda kalma amacı taşıdığını, bunun savaşta zaferi getirmeyeceğini ve Netanyahu'nun bir an önce istifa etmesi gerektiğini belirtti.

"Yarın değil, gelecek hafta değil, Netanyahu hemen istifa etmeli." ifadelerini kullanan Strasler, Netanyahu'nun ülkeyi yönetmekte başarılı olmadığını, yönetimde kalmasının İsrail devleti ve halkının