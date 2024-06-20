Bakan Malchieli, İsrail'in Kanal 14 televizyonuna yaptığı açıklamada, “Cenaze defin sisteminden sorumlu olan Din Hizmetleri Bakanlığı, kuzeydeki senaryolara hazırlanıyor.” dedi.

İsrail ile Hizbullah arasında son haftalarda Lübnan’ın güney sınırında artan gerilime işaret eden Malchieli, “Her şey stüdyolarda söylenemez ama kuzeyde daha büyük şeylere hazırlanmak için ofiste toplantılar düzenliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Malchieli, kuzey cephesinde olası bir savaş nedeniyle Bakanlığın toplu cenaze töreni hazırlığı yapıp yapmadığı yönündeki soruya ise ayrıntıya girmeden “olumlu” yanıt verdi.

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, dün yaptığı açıklamada, Lübnan'a savaşın dayatılması halinde İsrail'in kuzey bölgelerine yönelik büyük bir saldırı planının masada olduğunu söylemişti.