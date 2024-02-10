İstanbul

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Gazze kentindeki Tel el-Heva Mahallesinin Maliye Kavşağı yakınlarında İsrail ordusunun tanklarıyla çevrili bir aracın içerisinde küçük Hind ile aynı araçta bulunan dayısı, eşi ve 3 çocuğunun cesetlerine ulaşıldığı duyuruldu.

Filistin Kızılayı, 30 Ocak'ta, Gazze Şeridi'nde ailesinin bulunduğu aracın İsrail güçlerince hedef alınması üzerine telefonla kendilerini arayarak yardım isteyen 15 yaşındaki Leyan Hamade'nin 29 Ocak'ta saldırıya uğradığı bilgisini vererek, Leyan'ın yardım istediği ses kaydını paylaşmıştı.

Filistinli 15 yaşındaki Leyan'ın, öldürülmeden önce, "Amca bize ateş açıyorlar, yanımızda tank var, araçta mahsur kaldık." dediği aktarılmıştı.

Leyan'ın telefon görüşmesinin ardından hayatını kaybettiği, aynı araçta aralarında 6 yaşındaki Hind Receb'in de bulunduğu yakınlarının mahsur kaldığı ifade edilmişti.

İsrail güçleri Hind'i kurtarmaya giden ambulansı bombaladı

Filistin Kızılayı, 6 yaşındaki Hind Receb'i kurtarmak üzere yola çıkan Kızılay ekibine ait ambulansın İsrail tarafından bombalanmış halde bulunduğu ve ekiplerinin de öldürüldüğünü duyurdu.

Filistin Kızılayı tarafından konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail güçlerinin 12 gün önce Gazze Şeridi'nde hedef aldığı bir araçta mahsur kalan 6 yaşındaki Hind Receb ve yakınlarından 5 kişiye ait cansız bedenlere ulaşılmasının ardından onları kurtarmaya giden ambulansın da bombalanmış halde bulunduğu belirtildi.

Gazze kentindeki Tel el-Heva Mahallesi'nde direkt hedef alınan ambulansın içindeki Kızılay ekibinden Yusuf Zeyno ve Ahmed Medhun'un da cansız bedenine ulaşıldığı kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İşgalciler, ambulansı, olay yerine gitmesine izin verilmesi için önceden koordinasyon sağlanmasına rağmen varır varmaz kasıtlı olarak hedef aldı. Ambulans, vurulan aracın olduğu yerin birkaç metre ötesinde bombalanmış halde bulundu."

Filistin Kızılayı 4 Şubat'ta yaptığı açıklamada, 6 yaşındaki Hind Receb ve onu kurtarmak üzere yola çıkan Kızılay ekibinden Yusuf Zeyno ve Ahmed Medhun'dan günlerdir haber alınamadığını bildirmişti.

İsrail güçlerinin 12 gün önce Gazze Şeridi'nde hedef aldığı bir araçta mahsur kalan 6 yaşındaki Hind Receb ve yakınlarından 5 kişiye ait cansız bedenlere bu sabah ulaşılmıştı.