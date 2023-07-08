İstanbul

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre Von Burgsdorff, beraberindeki 30 diplomatla işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde bulunan Cenin Mülteci Kampı'nı ziyaret etti.

"Cenin Mülteci Kampı'na yapılan saldırı acı verici ve yaşananlar uluslararası hukukun ihlaliydi." diyen Von Burgsdorff, tansiyonun düşmesi için İsrail'e baskı yapılması gerektiğini aksi takdirde şiddeti durdurmanın imkansız olduğunu vurguladı.

Von Burgsdorff, İsrail'i "sivillere zarar verecek her türlü eylemden net bir şekilde kaçınmaya, uluslararası hukuka saygı göstermeye ve Yahudi yerleşimcilerin herhangi bir suiistimali durumunda açık şekilde sorumlulardan hesap sormaya" çağırdı.

Ziyaretin amacının "meydana gelen zararı yerinde görmek ve başta saldırılara maruz kalan çocuklar ve aileleri olmak üzere her koşulda korunması gereken kamptaki sivil halkla dayanışma" olduğunu dile getiren Von Burgsdorff, AB üyesi ülkelere Cenin'de yaşananlar hakkında kapsamlı bir rapor sunacaklarını kaydetti.

İsrail'in Cenin saldırıları

İsrail ordusu, 3 Temmuz Pazartesi gününün ilk saatlerinde Cenin kenti ile Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenlemiş ve bölgeyi kuşatma altına almıştı.

İsrail güçlerinin havadan ve karadan yaklaşık 48 saat süren saldırılarında 4'ü çocuk 12 Filistinli ölmüş, 20'si ağır yaklaşık 120 Filistinli yaralanmıştı.

Mülteci kampından çekilen İsrail ordusu, bir askerinin öldüğünü açıklamıştı.

AA