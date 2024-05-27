Fransız muhalif lider Jean-Luc Melenchon, Refah kampında yaşananları "dehşet verici" olarak nitelendirerek, "Gazze'de mülteci kamplarındaki çadırlarda yaşanan iğrenç katliam bu savaş suçlularının ordusunun katillerinin ve liderlerinin ne olduğunu özetliyor." ifadesini kullandı.

Melenchon, bu "dehşetin" son bulması için İsrail'e her türlü baskının yapılması için çağrıda bulunarak, Fransa'nın İsrail hükümetiyle olan işbirliğine son vermesini, silah ihracatı konusunda ambargo uygulamasını ve Filistin devletini tanımasını istedi.

Fransız lider Melenchon, bölgede yaşananlarla ilgili Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u, "hiçbir şey yapmamakla" suçladı.

"Filistinli mültecileri diri diri yaktı"

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi milletvekili Thomas Portes, Refah'taki kampa yönelik saldırılara ait görüntüleri X sosyal medya hesabından paylaşarak, "Dünya, İsrail'in bugün yaptığını görmeli. 'Ordusu' Refah'taki Birleşmiş Milletler kampındaki Filistinli mültecileri diri diri yaktı. Katiller." açıklamasını yaptı.

Portes, İsrail ordusunu hiçbir zaman rehinelerle ilgilenmediğini belirterek, "Tek amaçları : Filistin halkını yok etmek." ifadesini kullandı.

LFI milletvekili Manuel Bompard, Refah'taki bombardımana ait görüntülerin korkunç olduğunu vurgulayarak, Fransa'nın bu katliama izin vererek kendisini "küçük düşüğürdüğünü" kaydetti.

LFI Partisi Meclis Grup Başkanvekili Mathilde Panot, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun savaş suçlusu ordusu yeni bir eşik atladı. Bu sefer, uluslararası hukuka göre dokunulmaz olan mülteci kampı bombalandı. İnsani yardım çalışanları yok edildi." açıklamasını paylaştı.

Panot, er ya da geç, Netanyahu ve savaç suçlularının hesap vereceği vaktin geleceğini vurguladı.

Grenoble Belediye Başkanı Eric Piolle, Refah'a ait görüntülerin "dayanılmaz" olduğunu belirterek, "Uluslararası toplum bu savaş suçlarını durdurmaya ne zaman karar verecek ?" sorusunu sordu.

Mısır

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun dün akşam Refah'ta yerinden edilmiş savunmasız Filistinlilerin çadırlarına düzenlediği saldırıya tepki gösterildi.

Açıklamada, "Mısır Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçlerinin Filistin'e ait Refah kentinde yerinden edilmiş insanların çadırlarını kasıtlı olarak bombalamasını şiddetle kınıyor. Söz konusu bombardıman sonucu savunmasız Filistinlilerden yüzlerce kişi öldü veya yaralandı. Bu da uluslararası insancıl hukuka karşı yeni bir ihlaldir." ifadeleri kullanıldı.

İsrail ordusunun söz konusu saldırılarıyla savaş zamanında sivillerin korunmasına ilişkin 1949 tarihli 4. Cenevre Sözleşmesi'ni ihlal ettiği vurgulanan açıklamada, Gazze Şeridi'nin yaşanmaz hale gelmesi amacıyla İsrail'in katliam ve yıkımın çapını sistematik olarak genişletme kapsamında savunmasız sivilleri hedef aldığı kaydedildi.

İsrail'e işgalci güç olarak uluslararası hukuka bağlı kalması ve Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) askeri operasyonları derhal durdurma yönündeki tedbir kararlarına uyması çağrısının yapıldığı açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve uluslararası etkin güçlere de Gazze Şeridi'ndeki savaşı derhal durdurmaları çağrısında bulunuldu.

Belçika

Belçika Başbakan Yardımcısı Petra de Sutter, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İsrail'in Refah'taki Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) kampını bombalaması karşısında "dehşete düştüğünü" bildirdi.

Söz konusu saldırıların uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurgulayan De Sutter, "Ayrım gözetmeksizin sivilleri, çocukları öldürmek uluslararası hukuka aykırıdır ve Uluslararası Adalet Divanının Refah işgalini durdurma kararını ciddi şekilde ihlal etmektedir." ifadesini kullandı.

De Sutter, "Bu savaş suçlarını tamamen durdurmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Ürdün ve Katar

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde korkunç savaş suçlarını sürdürdüğü ve bunların en sonuncusunun da dün Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarına düzenlenen saldırıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

İsrail'in söz konusu saldırılarıyla hem Uluslararası Adalet Divanı (UAD) kararlarına hem de uluslararası insancıl hukuka açıkça meydan okuduğuna dikkati çekilen açıklamada, "Ürdün Krallığı, bu eylem ve suçları mutlak anlamda kınıyor." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarıyla uluslararası hukuku ve insanlık değerlerini ihlal ettiği vurgulanan açıklamada, uluslararası toplumun bu suçlara karşı bir tutum sergilemesi ve sorumlulardan hesap sorması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca uluslararası toplumdan derhal harekete geçerek İsrail'den hesap sorması, devam eden ihlallerin önüne geçilmesi ve Gazze'deki Filistinli sivilleri koruması istendi.

Öte yandan Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Refah'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırını bombalaması şiddetle kınandı.

İsrail'in UAD'nin kararlarına uyarak Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah bölgesine yönelik askeri saldırılarını durdurması gerektiğine dikkati çekilen açıklamada, Refah'ta sivillere yönelik soykırım suçu işlenmeden önce uluslararası toplumun acil harekete geçmesi ve sivillerin korunması istendi.

İsrail ordusunun Refah'ta yerinden edilmiş insanların çadırına yönelik saldırısıyla arabuluculuk çabalarını zora sokmasından endişe duyulduğu belirtilen açıklamada, Katar'ın Filistin halkı ve davasına olan desteğine vurgu yapıldı.