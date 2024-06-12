Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre sağlık yetkilileri, İsrail'in, Refah şehrinin kuzeyindeki En-Nasr Mahallesi'nde bir evi hedef aldığını belirtti.

Yetkililer, saldırıda bir çocuğun öldüğünü, birkaç kişinin de yaralandığını ifade etti.

Öte yandan habere göre, İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde bir eve düzenlediği hava saldırısında 7 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.

Uluslararası Adalet Divanının (UAD) Refah'ta saldırıları durdurma kararına rağmen İsrail ordusunun saldırıları sürüyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 517'si çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 164 Filistinli öldürülmüş, 84 bin 832 kişi yaralanmıştı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.