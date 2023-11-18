Ramallah

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde bulunan Balata Mülteci Kampı'ndaki Fetih Hareketi karargahına silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile düzenlediği hava saldırısında 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Filistin devlet televizyonu ve Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu Balata Mülteci Kampı'ndaki Fetih Hareketi karargahına SİHA ile hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda 5 Filistinli hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Bombalanan binada alevler yükselirken, ciddi maddi hasar oluştu.

İsrail güçleri, Batı Şeria'da 1 Filistinliyi öldürdü, 2 Filistinliyi yaraladı

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda bir Filistinliyi öldürdü, 2'sini yaraladı.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın Tubas kentine düzenlediği baskında ateş açtığı Filistinli genç Ömer eş-Şahruri (18) hayatını kaybetti, 2 Filistinli yaralandı.

Çok sayıda İsrail güçleri, kentin üzerinde uçan keşif uçakları ve bazı binaların çatılarına konuşlanan keskin nişancılar arasında Tubas kentine baskın düzenledi ve Filistinlilerin evlerini aramaya başladı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, baskına tepki gösteren Filistinliler ile İsrail askerleri arasında çatışmalar yaşandı.

İsrail güçlerinin bugün, Nablus'taki Balata Mülteci Kampı'na düzenlediği SİHA saldırısında 5 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Öldürülen Filistinlilerle birlikte, işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 212 Filistinli hayatını kaybetti.