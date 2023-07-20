Beyrut

Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde bulunan AA muhabirinin aktardığına göre, Lübnan ordusu ve Nebatiye vilayetine bağlı Kefr Şuba köyü sakinleri İsrail'in dünden itibaren yerleştirmeye başladığı beton bariyerlerin bulunduğu bölgeye gitti.

Köylüler, İsrail işgalinde yer alan "Kefr Şuba Tepeleri"ne doğru giden yol üzerine yeni bariyerlerin konulmasına tepki göstermek için bir kısmı Lübnan topraklarında kalan eski beton bariyerleri belediyeye ait kepçeyle kaldırdı.

İsrail ordusu ise kepçeyle çalışma yapan Kefr Şubalı köylüler ve onlara eşlik eden Lübnan güçlerinin bulunduğu bölgeye göz yaşartıcı gaz bombası fırlattı. Gaz bombasının etkisi geçtikten sonra köylüler çalışmalarına devam etti.

İsrail ordusu, dün Lübnan sınırında tel örgülerin yer aldığı noktaları "beton bariyerlerle" güçlendirmeye başlamıştı.

Lübnan-İsrail arasında 120 kilometrelik sınır hattı bulunuyor. İsrail sınır üzerinde bazı kesimlere tel örgü çekerken bazı noktalara da beton duvarlar örüyor.

İsrail'in sınır üzerindeki işgalleri

İsrail ordusu, 1967'de Suriye ile girdiği savaşta Golan Tepeleri ve ardından Lübnan'ın kendisine ait olduğunu vurguladığı Kefr Şuba Tepeleri, Şebaa Çiftlikleri ile Gacar köyünün bir kısmını işgal etmişti.

Lübnan Dışişleri Bakanlığı 4 Temmuz'da yaptığı açıklamada, İsrail'in Gacar köyünün kuzeyine girişleri yasakladığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararını açık bir şekilde ihlal ederek işgal bölgesini genişletmek istediği uyarısında bulunmuştu.

Hizbullah ise 7 Temmuz'da, İsrail'in Lübnan sınırındaki Gacar köyünün tamamını işgal ederek etrafına duvar ördüğünü bildirmişti.

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, 10 Temmuz'da yaptığı açıklamada, İsrail'in köyden çekilmesi gerektiğini yinelemiş; 11 Temmuz'da Lübnan, köyü tamamen işgal etmesi nedeniyle İsrail'i Birleşmiş Milletlere şikayet etmişti.

AA