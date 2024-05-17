İsrail’in Walla haber sitesinde yer alan ve konuya ilişkin bilgi sahibi olduğu belirtilen bir kaynağa dayandırılan habere göre, İsrail Refah Sınır Kapısı’nın yeniden açılması için Mısır’a teklif sundu.

Haberde Refah Sınır Kapısı’nın yeniden açılması konusunu görüşmek üzere İsrail İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) yetkililerini de içeren bir İsrail heyetinin Kahire'de Mısır istihbarat yetkilileriyle bir araya geldiği belirtildi.

İsrail’in Mısır'a Şin-Bet tarafından hazırlanan ve Refah Sınır Kapısı'nın yeniden açılmasını öngören bir plan sunduğu ve buna göre sınır kapısının İsrail “denetimi” altında olacağı ancak planın bazı Filistinli temsilciler ile BM personelini de içerdiği kaydedildi.

Haberde İsrail’in planına göre sınır kapısının sadece Gazze’den giriş ve çıkış ile Mısır'dan yakıt transferi için kullanılacağı ve Mısır'dan yardım tırlarının transferinin İsrail’in kontrolü sonrası Kerem Ebu Salim Sınır Kapısından geçeceği aktarıldı.

BM personelinin sınır kapısındaki İsrail ordusu ile Filistinli temsilciler arasında tampon görevi göreceği belirtilen haberde, İsrail ordusunun sınır kapısı dışında da bulunacağı ileri sürüldü.

Haberde üst düzey ABD'li yetkililere dayandırılarak, Biden yönetiminin de sınır kapısına dair görüşmelere dahil olduğu ve İsrail, Mısır ve Filistin Yönetimi'ne mümkün olan en kısa sürede sınır kapısının yeniden açılmasına ilişkin çözüm bulması için baskı yaptığı öne sürüldü.

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki sınırda yer alan Refah Sınır Kapısı, İsrail'in Filistin tarafını işgal ettiği 7 Mayıs'tan bu yana kapalı durumda.