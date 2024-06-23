Saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirirken, bazı kişilerin yaralandığı ifade edildi.

Bombardıman nedeniyle binanın dış duvarının tamamen yıkıldığı, büyük bölümünün de hasar gördüğü aktarıldı.

İsrail'in son 24 saatte Gazze kentine saldırılarını yoğunlaştırdığı belirtildi.

İsrail ordusu 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürürken, zorla yerinden edilen ailelerin sığındığı UNRWA'ya ait okullar ve yapılar da sık sık İsrail bombalarının hedefi oluyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 598 Filistinli öldü, 86 bin 32 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.