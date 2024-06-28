Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre İsrail ordusu, Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah kentinde iki eve hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda biri çocuk biri kadın 4 kişi hayatını kaybetti; aralarında çocukların da olduğu bazı Filistinliler yaralandı.

İsrail tüm uluslarararı tepkilere rağmen Gazze Şeridi'nde sivilleri hedef almaya devam ediyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 765 Filistinlinin öldüğü, 86 bin 429 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.