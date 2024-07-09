Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir evi hedef aldığı saldırıda 7 Filistinli hayatını kaybetti, yaralananlar oldu.

Kampın kuzeyinde UNRWA'ya ait bir okulun vurulması sonucu da buraya sığınmış 13 Filistinli yaralandı.

Deyr e-Belah kentinde yine bir eve düzenlenen saldırıda anne ve çocuğunun bulunduğu 3 kişi yaşamını yitirdi, yaralananlar oldu.

İsrail ordusu Gazze kentine karadan ve havadan düzenlediği saldırıları sürdürüyor.

İsrail uçaklarının Sahabe Caddesi'ne düzenlediği saldırılarda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Yine kente düzenlenen saldırılarda enkaz altından biri çocuk 4 kişinin cenazesi ile 7 yaralı çıkarıldı.

Sanayi Caddesi bölgesinden Nusayrat Mülteci Kampı'na gelen Filistinliler de AA muhabirine yaptıkları açıklamalarda, İsrail askerlerinin birden yaşadıkları bölgeye gelip aileleri kuşatma altına aldığını söyledi.

Askerlerin evleri boşaltmalarını istediğini, daha sonra da uçakların evleri hedef alan saldırılar gerçekleştirdiğini belirten bölge sakinleri, evden çıktıktan sonra askerlerin köpekleri üzerlerine saldığını anlattı.

İsrail savaş uçakları ve topçu birlikleri, dün sabah saatlerinde Gazze kentinin güneybatısındaki Derac, Rimal, Sanayi, Tel el-Hava, Tuffah ve Eski Şehir gibi pek çok bölgeyi yoğun şekilde bombalamıştı.

İsrail askeri araçları da yoğun ateş eşliğinde Tel el-Hava ve Rimal mahalleleri ile Sanayi bölgesi eteklerine girmişti.

Gazze'nin kuzeyinde saldırılar yoğunlaşıyor

İsrail ordusunun saldırıları, güneyde Refah'ın yanı sıra kuzeydeki bölgelerde de yoğunlaşıyor.

Gazze'nin kuzeyindeki saldırılarını yoğunlaştıran İsrail ordusu, defalarca yerinden edilen Filistinlileri yine göçe zorluyor.

Saldırılar nedeniyle binlerce Filistinli, yanlarına alabildikleri birkaç parça eşya ile rutin haline gelen zorunlu göç için bir bölgeden diğerine sürülüyor.

Can kaybı her geçen gün artıyor

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 277 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.



İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 3 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 50 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 130 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.



İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 38 bin 243'e, yaralananların sayısının da 88 bin 33'e yükseldiği kaydedildi.



Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İsrail güçleri Batı Şeria'da aralarında çocukların olduğu 16 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda aralarında çocukların da olduğu en az 16 Filistinliyi daha gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Batı Şeria'nın Ramallah, Beytüllahim, Kalkilya, Nablus, El Halil ve Eriha kentlerine yaptığı baskınlarda aralarında çocuk ve eski tutukluların da olduğu en az 16 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 9 bin 600'e yükseldiği kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 571 Filistinli hayatını kaybetti.