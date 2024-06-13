Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Avde Hastanesinden yapılan yazılı açıklamada, 1 Filistinlinin naaşının ve 7 yaralının hastaneye getirildiği kaydedildi.

Aksa Şehitleri Hastanesinden yapılan açıklamada ise 2 Filistinlinin cansız bedeninin hastaneye ulaştırıldığı ifade edildi.

Görgü tanıklarının AA'ya verdiği bilgilere göre, sağlık ekipleri ve sivil savunma ekiplerinin, İsrail saldırısı sonucu yıkılan evdeki kayıp kişileri bulmak için çalışmalarını sürdürdüğünü anlattı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 517'si çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 202 Filistinli öldürüldü, 84 bin 932 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.