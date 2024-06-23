Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinde 2 evi daha bombaladı.

Saldırıda, aralarında kadın ve çocukların da olduğu çok sayıda kişi öldü ve yaralandı.

Yaralıların El-Ehli Baptist Hastanesine kaldırıldığı belirtildi.

Gazze'deki Sivil Savunma Biriminden yapılan açıklamada da "Ekiplerimiz, Gazze kentinin Eş-Şati Mülteci Kampı ve Dabit bölgelerinde 2 evin hedef alındığı ihbarı üzerine olay yerlerine intikal etti." ifadesi kullanıldı.

Sivil Savunma Biriminden dün yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampı ile doğusundaki Tuffah Mahallesi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 43'e yükseldiği, enkaz altında kalanların olduğu ve onlarca kişinin yaralandığı bildirilmişti.

İsrail ordusu, Gazze kentinde söz konusu saldırıların yapıldığı bölgelerin "Hamas tarafından askeri amaçlarla kullanıldığını" iddia etmişti.

Hamas ise Şati saldırısına ilişkin açıklamasında, "İsrail'in yerleşim alanlarını bombalandığını, çocuklara, kadınlara ve yaşlılara karşı yeni bir katliam yaptığını" belirtmişti.

İsrail, Kudüs'e geçmeye çalıştıkları iddiasıyla Ayrım Duvarı yakınında 6 Filistinliyi yaraladı

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Er-Ram beldesinde "Ayrım Duvarı" (Utanç Duvarı) yakınında 6 Filistinliyi yaraladı, çok sayıda kişiyi de gözaltına aldı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın sağlık kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, İsrail askerleri, Kudüs'ün kuzeyindeki Er-Ram beldesinde Ayrım Duvarı yakınında bulundukları sırada bir grup Filistinliye gerçek mermiyle ateş açtı.

Ayrım Duvarı'ndan Kudüs'e geçmeye çalıştıkları iddiasıyla ateş açılan 6 Filistinli, çoğunluğu bacaklarından olmak üzere çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralılar, hastanelere kaldırıldı.

Görgü tanıkları, askerlerin bölgede çok sayıda Filistinliyi de gözaltına aldığını ve yakındaki evlere doğru ses bombası attığını ifade etti.

İsrail'in Batı Şeria'nın çevresine ördüğü Ayrım Duvarı, işgal altındaki Doğu Kudüs'ü hem Batı Şeria'dan hem de çevresindeki mahallelerden ayırıyor.