İsrail ordusunun konuya ilişkin açıklaması, İsrail resmi devlet televizyonu KAN'da yayımlandı.

Açıklamada, Gazze'nin güneyinde, Lior Sivan (32) adındaki askerin hayatını kaybettiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana öldürülen askerlerinin sayısı, 133'ü Gazze'deki çatışmalarda olmak üzere 465'e yükseldi.

İsrail ile çatışan Hizbullah, 2 mensubunun daha öldüğünü duyurdu 

Hizbullah, İsrail güçleri ile yaşanan çatışmalar hakkında açıklama yaptı.

İzlanda'da yanardağ patlamasının ardından kül bulutlarının başkente ulaşacağı uyarısı İzlanda'da yanardağ patlamasının ardından kül bulutlarının başkente ulaşacağı uyarısı

Açıklamada, Hasan Ali İbrahim ve Visam Haydar Murtaza adındaki 2 mensubunun "Kudüs yolunda" hayatını kaybettiği ifade edildi.

Lübnan-İsrail sınırında 8 Ekim'den bu yana süren çatışmalarda ölen Hizbullah mensuplarının sayısı 117’ye yükseldi.

Çatışmalarda ayrıca 24 Lübnanlı sivil ile 5 İsrailli sivil ve 6 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA