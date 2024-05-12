İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin Cibaliya Mülteci Kampı'na dün gece 100'den fazla saldırı düzenlemesi üzerine binlerce Filistinli, kuzey bölgelerinden kentin batısına doğru göç etmek zorunda kaldı.

Bölgedeki aktardıklarına göre, İsrail savaş uçakları gece boyunca kuzeydeki Cibaliya Mülteci Kampı'na 100'den fazla saldırı düzenledi.

Cibaliya Mülteci Kampı'na yönelik topçu atışları sürerken, savaş helikopterleri ve İHA'lar bölgede hareket eden her şeyi hedef alıyor.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah bölgesinde de sivillere ait evlerin yanı sıra yollar ve boş alanların dahi havadan bombalandığı saldırılarla eş zamanlı olarak İsrail ordusuna ait araçlar kentin doğusunda ilerlemeye çalıştı.

Saldırıların ardından, Gazze kentindeki Zeytun Mahallesi'nden binlerce Filistinli, sabahın erken saatlerinden itibaren kentin batısındaki bölgelere göçe başladı.

Sivil Savunma ekipleri yoğun ateş nedeniyle bölgeye ulaşamıyor

Gazze'deki Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı açıklamada, "İsrail ordusunun Cibaliya Mülteci Kampı'na saldırısı çılgınca. İsrail ordusunun yoğun ateşi yüzünden ekiplerimiz saldırıya uğrayan bölgelere giriş yapamıyor" dedi.

Basal, kuzeyde insanların yaşadığı bölgelerde yoğun bombardıman yaşandığını ve oralardaki yaralılara müdahale etmenin imkansız olduğunu kaydetti.

İsrail ordusunun, Sivil Savunma ekiplerini kasıtlı hedef aldığına dikkati çeken Basal, işgalcilerin yoğun saldırıya maruz kalan Zeytun Mahallesi'ne ulaşmalarına engel olduklarını vurguladı.

Basal, Zeytun Mahallesi'ndeki Dahduh ailesinden 16 kişinin evlerinin enkazı altında kurtarılmayı beklediğini ve kendilerine yardım çağrısı yaptıklarını ancak ulaşmanın imkansız olduğunu ifade etti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ve Gazze kentindeki mahallelerde yaptıklarına dikkati çeken Basal, şunları söyledi:

"İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyi ve Gazze kentindeki mahallelerde suçsuz sivilleri katlediyor. Sivil Savunma ekiplerinin de dokunulmazlığı olmadığı için bölgelere ulaşamıyor. Ayrıca kuzeydeki hastanelerin tamamı hizmet dışı."

Bu arada bölgeye girmeye çalışan İsrail ordusu ile Filistinli direniş grupları arasında yoğun çatışmalar yaşandı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'ndan yapılan açıklamada, kendilerine bağlı silahlı direnişçilerin İsrail askerlerine karşı Cibaliya Mülteci Kampı'nın doğusunda şiddetli çatışmalar yaşadığı aktarıldı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944’ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 971 Filistinli öldürüldü, 78 bin 641 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.