QUDS AA- İsrail basınında yer alan haberlere göre, Yüksek Mahkeme, “çıkar çatışması anlaşmasının ihlali” gerekçe gösterilerek Netanyahu'nun başbakanlıktan alınmasının talep edildiği bir dilekçeyi değerlendirmek üzere oturum düzenleyeceğini duyurdu.

Yargıç Ruth Ronnen, talebin bir yargı heyeti tarafından yakın zamanda incelenmesine karar verdi. Söz konusu heyetin ne zaman toplanacağı ise bildirilmedi.

Hükümetin tartışmalı yargı düzenlemesine karşı çıkan, aralarında eski Genelkurmay Başkanı Dan Halutz'un da bulunduğu "Demokratik Siper" adlı bir grup aktivist tarafından sunulan dilekçede, Netanyahu’nun Yüksek Mahkeme ile yaptığı “çıkar çatışması anlaşmasını” ihlal ettiği savunuluyor.

Başbakan Netanyahu’nun 2020'de Yüksek Mahkeme Başkanı ile imzaladığı çıkar çatışması anlaşması, hakkında devam eden yolsuzluk davalarına etki edebileceği gerekçesiyle yasama meselelerine karışmama taahhüdünü içeriyor.

Buna karşın Netanyahu geçen aylarda tartışmalı yargı düzenlemesine müdahil olacağına yönelik açıklamalar yapmış, bunun üzerine Başsavcı Gali Baharav-Miara, Başbakan'ın ifadelerinin ve yasamaya daha fazla müdahalesinin "yasa dışı olduğu ve çıkar çatışması anlaşmasını ihlal ettiği" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Yargı düzenlemesi ve Netanyahu’nun yolsuzluk davası

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in 5 Ocak'ta duyurduğu "yargı reformu", Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandırma ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor.

Netanyahu öncülüğündeki aşırı sağcı hükümet, siyasi ve toplumsal muhalefetin “demokrasiye darbe” olarak değerlendirdiği düzenlemeyi, ülke genelinde aylardır devam eden kitlesel protestolara ve grevlere rağmen Meclisten geçirmekte ısrar ediyor.

İsrail Başsavcılığı, 2019'da Başbakan Netanyahu'yu rüşvet, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanmakla suçlamıştı. Netanyahu hakkındaki dava hala Kudüs'teki İsrail Merkez Mahkemesinde görülüyor.

İsrail yasalarına göre Yüksek Mahkeme resmi şekilde suçlamadığı sürece başbakanın istifa etmesi gerekmiyor. Ancak bu durum, İsrail'de 4 senede art arda 5 seçim yapılmasına yol açtı.

Son seçimler Netanyahu'yu 2022’nin son günlerinde, İsrail tarihinin "en sağcı hükümeti" olarak nitelendirilen kabinenin başında yeniden iktidara taşımıştı.