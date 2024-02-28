Kudüs

İsrael Hayom gazetesinin haberinde, ülkede 5 yılda bir yapılan ve İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği aralıksız saldırılar nedeniyle 31 Ekim 2023'ten 27 Şubat 2024'e ertelenen yerel seçimlerde oy verme işleminin sona erdiği belirtildi. Haberde, seçime katılım oranının öncekine kıyasla düşük olduğu ifade edildi.

Haberde, 7,2 milyon seçmenin bulunduğu İsrail'de 2018'de yüzde 53 olan seçime katılım oranının, yaklaşık 3,5 milyon seçmene tekabül eden yüzde 49'a gerilediği aktarıldı.

İsrail'in Gazze çevresi ve Lübnan sınırında tahliye ettiği belde ve şehirlerin yer aldığı 14 yerel yönetimde ise seçimler yapılmadı. Bu bölgelerde yaşayan İsrailliler, 19 Kasım'da oy kullanacak.

İsrail İçişleri Bakanı Moshe Arbel, sandıklar kapanmadan kısa süre önce yaptığı açıklamada, "Seçime katılım oranında yüzde 50'ye yaklaşıyoruz, şartlar göz önüne alındığında büyük bir sayı." ifadesini kullandı.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, seçimler şiddet ve yolsuzluk olaylarına sahne oldu.

Kudüs'ün batısında Beyt Şemes'te belediye başkan adayına rüşvet teklif etme suçlamasıyla çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İsrail polisi, seçim yasasını ihlal etmek, seçimi engellemek ve kamu düzenini bozmak gibi suçlardan 18 şüphelinin gözaltına alındığını ve 62 dava açıldığını duyurdu.

Seçimlerin kesin sonuçlarının, Gazze'ye yönelik devam eden saldırılar ve Lübnan sınırında yerinden edilen İsrailli seçmenlerin oy kullanacağı 400 bin kadar çifte zarflı oyun sayımı zaman alacağı için yaklaşık 1 hafta sonra açıklanması bekleniyor.

Çifte zarf sistemi, kayıtlı olduğu sandıkta oy veremeyen seçmenlerin posta yoluyla oylarını göndermesi için kullanılıyor.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660’ı çocuk, 8 bin 570’i kadın olmak üzere 29 bin 878 Filistinli öldürüldü, 70 bin 215 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 240'ı karadan işgal sürecinde olmak üzere 580 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 406 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda 212 Hizbullah mensubu, 11 Emel mensubu, 12 Filistin İslami Cihad Hareketi ve 12 Hamas Hareketi mensubunun yanı sıra 43 Lübnanlı sivil, 1'i asker 2 Lübnan güvenlik görevlisi, 6 İsrailli sivil ve 11 İsrail askeri hayatını kaybetti.