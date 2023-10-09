Gazzeli işçilerin, Ramallah Valisi Leyla Ganam tarafından valilik merkezinde kabul edildiği öğrenildi.

Filistinli işçi Muhammed Tenira, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin, dün sabah saatlerinde iş yerlerine baskın düzenleyerek kendilerini darbettiğini, karga tulumba otobüslere bindirilerek Ramallah yakınında bir bölgeye sınır dışı edildiklerini ifade etti.

Gazze'deki Filistin Çalışma Bakanlığına göre, İsrail'de çalışma izni alan yaklaşık 18 bin 500 Filistinli bulunuyor.