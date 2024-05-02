McFarlane ve Elsayeh, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla yaptıkları açıklamada, Gazze'de görev yapan gazetecilerin durumunu, İsrailli gazetecilerin yaşadıklarını ve Batı medyasının Gazze'deki gelişmelere yaklaşımını, basın özgürlüğü açısından değerlendirdi.

McFarlane, gazetecilerin gerçeği söylemek için var olduğunu belirterek "Gazeteciler haber vermek, gerçeği yaymak, iktidara gerçeği söylemek için var. İsrailliler bunu biliyor ve gazetecileri hedef alıyor. 140 gazeteci öldürüldü. İsrailliler, görevleri başındaki gazetecileri öldürüyor ki soykırım haberleri Gazze'den dışarı çıkmasın." diye konuştu.

Gazze'deki gazetecilere düzenlenen saldırıların yanında bölgeye yabancı gazeteci girişine de müsaade edilmediğini hatırlatan McFarlane, az sayıda medya gezisinin yapıldığını ancak bunların İsrail ordusu tarafından yakından izlendiğini ve "görülmesi istenmeyenlerin gösterilmediğini" ifade etti.

"Bu savaşta basın özgürlüğü yok." diyen McFarlane, Batı medyasını eleştirerek "Batı medyası da İsrail'in kendi ihtiyaçlarına göre söylemini çarpıtmasına izin vererek suç ortağı oluyor." dedi.

McFarlane, İsrailli gazetecilerin de sansüre uğradığını belirterek bu şekilde Gazze'deki yıkımın İsraillilere gösterilmediğini öne sürdü.

Gazze'de yaşananların Batı medyasında yer almadığı ve haberlerin sosyal medyadan takip edildiğini vurgulayan McFarlane, "İsrail'in Orta Doğu'daki en demokratik ülke olduğunu söylüyorlar. Bu, tamamen yalan." değerlendirmesinde bulundu.

Orta Doğu'da İsrail diye bir devletin olmasının, Batı'nın çıkarına olduğunu söyleyen McFarlane, "İsrail, Orta Doğu'da Batı çıkarlarının bekçisidir." ifadesini kullandı.

"Gazeteciler savaş suçlarına ilişkin kanıt sağlıyor"

NUJ Serbest Haberciler Kolu yöneticisi ve Etik Konseyi üyesi Elsayeh de Gazze'deki gazetecilerin kasten hedef alındığını, susturulmaya çalışıldığını ve öldürüldüğünü belirtti.

Öldürülen gazeteci oranının, öldürülen sivil oranına göre 6 kat yüksek olduğunu söyleyen Elsayeh, "Bu, gerçeği susturmaktır." dedi.

Elsayeh, Gazze'deki gazetecilerin yapay zeka aracılığıyla tespit edilip hedef alındığına yönelik iddialara değindi.

NUJ ve Uluslararası Gazeteciler Federasyonu olarak 55 yabancı gazetecinin Gazze'ye girmesi için İsrail makamlarına talepte bulunduklarını ancak hiçbiri için olumlu yanıt alamadıklarını aktaran Elsayeh, İsrail ordusunun da elindeki bilgileri paylaşmadığını dile getirdi.

Elsayeh, gazetecilerin bölgede iyi iş çıkardığını da belirterek "Birçok uluslararası kuruma, işlenen savaş suçlarına ilişkin kanıt sağlıyorlar." diye konuştu.