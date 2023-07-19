Göstericiler, İsrail bayraklarıyla iş çıkışı saatlerinde tren istasyonlarında toplandı. İsrail polisinin bazı istasyonların girişini kapatması seferleri aksattı.

İsrail genelinde gün boyunca birçok otoyolda göstericiler yolları trafiğe kapattı ve uzun araç kuyrukları oluştu.

Başta Tel Aviv, Batı Kudüs, Hayfa gibi kentler olmak üzere ülke genelinde onlarca noktadaki gösterilere on binlerce İsrailli katıldı.

Tel Aviv'deki gösterilere müdahale

Göstericiler, akşam saatlerinde yargı düzenlemesi karşıtı protestoların sembolü haline gelen Tel Aviv'deki Kaplan Caddesi'ndeki Hükümet Kompleksi'nin önünde toplandı.

Yaklaşık bin kişilik gösterici grubu Tel Aviv'in ana arteri Ayalon Otoyolu'nu kapattı, yolda ateş yaktı. İsrail polisi, göstericileri TOMA, atlı birlikler ve güç kullanarak uzaklaştırdı.

İsrail basınındaki haberlere göre, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir bölgeye geldiğinde göstericiler "terörist" diye slogan attı. Yol yaklaşık 2,5 saatin ardından trafiğe açıldı.

İsrail polisi, akşam saatlerinde Kaplan Caddesi'ndeki göstericilere TOMA ve atlı birliklerle müdahale etti. İsrail sağlık ekipleri, polisin müdahalesinde yaralanan göstericilere müdahale etti.

Ülke genelindeki protestolarda 60 kadar göstericinin gözaltına alındığı bildirildi.

Öte yandan yüzlerce gösterici, Tel Aviv'den Kudüs'e doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüşün organizatörleri, amaçlarının ülkeyi çöküşten kurtarmak olduğunu belirterek, Kudüs'e ulaşmalarının yaklaşık 4 gün süreceğini ifade etti.

Ertelenen yargı düzenlemesi

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in, 5 Ocak'ta duyurduğu "yargı reformu", Yüksek Mahkeme'nin yetkilerini sınırlandırma ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor.

Netanyahu, ülke çapında giderek artan kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini 27 Mart'ta ertelediğini açıklamış ancak 2023-2024 bütçesinin mayıs sonunda Meclisten geçmesinin ardından yargı düzenlemesini tekrar gündeme getireceklerini duyurmuştu.

Netanyahu koalisyonu ve muhalefet arasındaki yargı düzenlemesi müzakerelerinin tıkanmasının ardından hükümet, yakın zamanda yargı düzenlemesi kapsamında yeniden düğmeye basmıştı.

İktidar, Yüksek Mahkeme'nin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak "akla yatkınlık" diye isimlendirilen yasa tasarısını Mecliste birinci oylamada 10 Temmuz'da kabul etmişti. Yasanın yürürlüğe girebilmesi için Mecliste yapılacak üç oylamadan da geçmesi gerekiyor.

İsrail basınındaki haberlere göre, Yüksek Mahkeme'nin hükümetin aldığı kararları "kamu çıkarına hizmet etmediği, çıkar çatışması doğurduğu" gibi gerekçelerle "mantık dışı olduğunu" belirterek bozma yetkisini ortadan kaldırmayı öngören "akla yatkınlık" yasa tasarısının ikinci oylama için bu hafta Meclise getirilmesi planlanıyor. Netanyahu hükümeti karşıtı protesto hareketi, iktidarın bu adımına karşı 18 Temmuz Salı günü ülke genelinde sivil itaatsizlik eylemleri yapılacağını duyurmuştu.

İsrail'de Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesi ve diğer sağ politikalarına karşı çıkan protesto hareketi, 6 aydır ülke genelinde gösterilerine devam ediyor.

İsrail ordusunda aralarında savaş pilotları, denizaltı subayları, elit komando birliklerinin yer aldığı yüzlerce yedek asker de Netanyahu hükümetinin tartışmalı yargı düzenlemesine devam etmesi durumunda görevlerini sürdürmeyeceklerini açıklamıştı.

AA