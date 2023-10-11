İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, Silvan'da İsrail güçlerine büyük havai fişek atılması ve taş atılması gibi şiddetli olaylar yaşandığı ve o esnada olay yerindeki güçlere kısa mesafeden doğrudan havai fişek atıldığı ve bir polisin yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, "polislerin karşılık verdiği, iki saldırganı vurarak etkisiz hale getirdiği ve daha sonra bu saldırganların öldüğü" belirtildi.

Gazze Şeridi'ndeki gelişmelerin ardından Doğu Kudüs'teki pek çok mahallede İsrail polisiyle çatışmalar yaşanıyor.