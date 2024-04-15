Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları Sur kentine bağlı Sıddıkin beldesindeki bir eve yönelik hava saldırısı gerçekleştirdi.

Hedef alınan evin tamamen yıkıldığı ve 9 kişinin yaralandığı, çevredeki birçok evin de büyük oranda hasar gördüğü kaydedildi.

Yaralıların ambulansla bölgedeki en yakın hastaneye kaldırıldıkları aktarıldı.

İsrail ordusunun Lübnan'ın sınır hattında yer alan Tayr Harfa, Ed-Duhayra, Lebbune ve Alma eş-Şaab beldelerine de hava saldırısı düzenlediği bildirildi.