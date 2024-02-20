Beyrut

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail savaş uçakları ülkenin güneyindeki Meys el-Cebel beldesi ile Marcayun bölgesini bombaladı.

Saldırılarda can kaybı yaşanmazken, İsrail keşif uçakları gece boyunca Lübnan'ın güneyinde uçuşlarını sürdürdü.

İsrail ordusunun dün Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentine bağlı Gaziyye beldesinde bazı bölgelere düzenlediği hava saldırısında Suriyeli ve Filistinli 14 işçi yaralanmıştı.

İsrail ordu sözcülüğü ise Gaziyye beldesine düzenlenen hava saldırılarında Hizbullah'a ait iki silah deposunun hedef alındığını savunmuştu.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda 205 Hizbullah mensubu, 11 Emel mensubu, 12 Filistin İslami Cihad Hareketi ve 12 Hamas Hareketi mensubunun yanı sıra 41 Lübnanlı sivil, 1'i asker 2 Lübnan güvenlik görevlisi, 6 İsrailli sivil ve 11 İsrail askeri hayatını kaybetti.