Gazze'deki Sağlık Bakanlığı kaynakları, İsrail ordusunun, hastane idaresinden, hastaların, yaralıların, yerinden edilmiş kişilerin ve sağlık personelinin bulunduğu Şifa Hastanesinin boşaltılmasını istediğini kaydetti.

Öte yandan İsrail ordusunu Şifa Hastanesine yönelik kuşatmasının devam ettiği ve hastane içinde arama ve kazı çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde Şifa Hastanesini basması

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce hasta ile yerinden edilmiş sivilin bulunduğu, bölgenin en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesine 15 Kasım'da baskın düzenlemişti.

İsrail'in, baskının ardından tüneller ve cephanelikler yerine binada bulduğunu iddia ettiği paslı silahlar ve birkaç kamerayı kanıt olarak sunması, eleştirilere neden olmuştu.

Hamas, İsrail ordusunun Gazze'deki Şifa Hastanesine düzenlediği baskında "katliam" yapmasına karşı uyarıda bulunarak, sağlık personeli, yaralılar ve hastanede yerinden edilmiş binlerce Filistinlinin güvenliğinden İsrail'i, ABD'yi ve uluslararası toplumu sorumlu tutmuştu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Şifa Hastanesi'nde mahsur kalanlar 8 gündür aç ve susuz

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail'in kuşattığı Şifa Hastanesi'nde 7 binden fazla insanımız var. İçeri alınmasına izin verilen yiyecek miktarı sadece 400 kişiye yetiyor. Hastanedeki hastalar açlık ve acı çekiyor, yerinden edilenler bir parça ekmek bile bulamıyor." ifadelerine yer verdi.

Binlerce insanın bulunduğu hastaneye 8 gündür zikredilmeyecek miktarda yiyecek ve su girdiğini belirten Kudra, "Bu süre zarfında 4'ü prematüre bebek olmak üzere 51 hasta öldü." bilgisini paylaştı.

İletişim kaybı nedeniyle Şifa Hastanesi'nin dünyadan tamamen izole hale geldiğini vurgulayan Kudra, hastanede biriken çöplerin mahsur kalanlar için yeni bir tehdit oluşturduğunu kaydetti.

Kudra, "İşgal güçleri Şifa Hastanesi'nin altyapısını, su kuyularını ve oksijen ağını tahrip etti. Hastanede bin 500 sağlık personeli, yüzlerce hasta ve 7 binden fazla yerinden edilmiş insan ölümle karşı karşıyadır." değerlendirmesinde bulundu.

Filistin yönetimi, Şifa Hastanesi'ndeki binlerce insanın hayatından İsrail'i sorumlu tuttu

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne yönelik kuşatmasını sürdürmesi kınandı.

Açıklamada, "İşgalci İsrail'i, Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde mahsur kalan prematüre bebekler, yeni doğanlar, hasta ve yaralılar, sağlık personeli ve yerinden edilmiş kişiler de dahil olmak üzere binlerce insanın hayatından tamamen sorumlu tutuyoruz." uyarısında bulunuldu.

İsrail güçlerinin hastaneyi sıkı askeri kuşatma altına aldığı ve içerideki vatandaşları yiyecek, su, ilaç ve yakıt gibi en temel insani ihtiyaçlarından mahrum bıraktığı kaydedilen açıklamada, "İşgalciler, hastanenin merkezi eczanesinin kontrolünü ele geçirerek burayı büyük bir hapishaneye dönüştürdü." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, İsrail'in girmesine izin verdiği su ve yiyeceklerin binlerce kişiden sadece çok azı için yeterli olduğu belirtilerek, yaralı, hasta ve çocukların her an ölüm tehlikesiyle yüzleştiğine işaret edildi.

Bakanlığın açıklamasında, uluslararası topluma, uluslararası yardım kuruluşlarına ve Birleşmiş Milletlere, hastanede mahsur kalanların hayatlarını kurtarmak ve onlara koruma sağlamak için acil hareket etmeleri çağrısında bulunuldu.