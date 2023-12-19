Gazze/Kudüs
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Cibaliya Mülteci Kampı'nı bombaladığı belirtildi.
Cibaliya Mülteci Kampı'nın Blok 2 bölgesine düzenlenen İsrail saldırısında, onlarca ölü ve yaralı olduğu kaydedildi.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail güçleri Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki El-Avde Hastanesi'ni askeri kışlaya çevirerek, 80'i sağlık personeli 240 kişiyi alıkoyduğunu bildirdi.
2 Filistinli gazeteci yaralandı
Öte yandan İsrail ordusunun Cibaliya Tıp Merkezi yakınındaki bir bölgeye de saldırı düzenlediği kaydedildi.
Saldırıda, Filistinli gazeteciler İslam Bedir ile Muhammed Ahmed'in yaralandığı aktarıldı.
Gazze'nin kuzeyinde yer alan Cibaliya bölgesi sık sık İsrail saldırılarının hedefi oluyor.
İsrail ordusunun dün Cibaliya bölgesine düzenlediği saldırılarda en az 100 kişi hayatını kaybetmişti.Kaynak: AA