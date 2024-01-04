Erbil

Israel Hayom gazetesinde yer alan haberde, İsrail Meclisi (Knesset) üyesi Sharren Haskel’in liderliğindeki İsrail meclisi “UNRWA reform” lobisinin, UNRWA’nın çalışmalarını durdurmak ya da reform yapılması için çabaladığı belirtildi.

Lobi grubunun salı günü mecliste ondan fazla ülkenin büyükelçisinin de katılacağı bir toplantıda bir araya geleceği kaydedilen haberde, bu ülkelerden UNRWA’ya sağlanan fonun iptal edilmesinin talep edileceği vurgulandı.

Haskel, “UNRWA’nın Hamas’ın faaliyetlerine kılıf sağladığını” savunarak, “Meclis üyelerini uyarmak, çeşitli ülkelerden bu örgüte aktarılan fonları durdurmak ve UNRWA'nın maskesini çıkarmak için heyetle birlikte” çalıştığını söylemişti.

UNRWA Sözcüsü Adnan Ebu Hasene, 2 gün önce AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki yardımların Filistinlilerin ihtiyacını karşılamaya yeterli olmadığına işaret ederek, on binlerce insanın "açlıktan kıvrandığını" kaydetmişti.

UNRWA, 24 Aralık'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 142 çalışanının öldürüldüğünü duyurmuştu.