Kudüs

İsrail devlet televizyonu KAN'a göre, Tel Aviv yönetimi kadın esirler, alıkonulma sırasında yaralanan yaşlılar ve kronik hastaların serbest bırakılmasına öncelik veren bir takas anlaşmasını aracılarla görüştü.

Adı açıklanmayan İsrailli bir yetkili "İsrail kamuoyu, zor kararlar almaya ve tehlikeli kategorideki esirlerin serbest bırakılması konusunda tavizler vermeye hazır olmalıdır." ifadelerini kullandı.

"Tehlikeli" kategorisinde gösterilen kişilerin, haklarında ağır hapis cezaları verilmiş İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular olduğu ifade ediliyor.

KAN’a göre, İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad Şefi David Barnea, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William (Bill) Burns ve Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, 18 Aralık'ta Polonya’nın başkenti Varşova’da yeni bir esir takasının başlaması hedefiyle bir araya gelmişti.

Zor anlaşma

KAN'a göre, İsrailli siyasi yetkili "Bu (yeni insani ara), önceki anlaşmanın taslağını hazırlamaktan çok daha zor olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Tüm seçeneklerin değerlendirildiğini aktaran yetkili, "İsrail'in esirleri geri getirmek için uzun bir yol katetmeye hazır olduğunu" savundu.

İsrail'in Kanal 12 televizyon kanalının haberinde ise başka bir İsrailli yetkilinin açıklamalarına yer verildi.

İsmini açıklamayan İsrailli yetkili, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Anlaşma uygulanırsa zor olacak ve yüksek bedeller gerektirecek. Hala gidilecek uzun bir yol var. Başarılı olacağından emin değilim. Her halükarda top artık arabulucularda."

Haberde İsrail'in, kadınlar, yaşlılar ve hastalar dahil olmak üzere kaçırılan 30 ila 40 kişinin serbest bırakılmasını içerecek bir anlaşma üzerinde çalıştığı vurgulandı.

İsrail'in ayrıca Hamas'ın Gazze sorumlusu Yahya Sinvar'ı, bu anlaşmanın kendisi için de önemli olduğuna ikna etmek istediği aktarıldı.

40 İsrailli esire karşılık bir haftalık "insani ara"

İsrail merkezli "Walla" haber sitesi de konuya dair haberinde 40 İsrailli esire karşılık bir hafta sürecek "insani ara" meselesinin gündemde olduğunu kaydetti.

Yine ismi açıklanmayan iki İsrailli yetkiliye dayandırılan haberde İsrail'in, Hamas'ın elindeki 40 rehineyi serbest bırakmasını sağlayacak yeni bir anlaşmanın parçası olarak Gazze'deki çatışmaları en az bir hafta durdurmayı teklif ettiği iddia edildi.

Söz konusu İsrailli yetkililer, Hamas savaş devam ettiği sürece müzakereleri sürdürmeyeceğini söylemesine rağmen, teklifin İsrail'in daha fazla rehineyi serbest bırakmak için ciddi müzakereleri yeniden başlatmaya kararlı olduğunu gösterdiğini vurguladı.

Walla, İsrail'in, önceki anlaşmada serbest bırakılanlardan daha ciddi saldırılardan hüküm giymiş Filistinli esirleri serbest bırakabileceğini öne sürdü.

Ancak haberde İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad Şefi David Barnea'nın, "Hamas savaşın durmasını istiyorsa silahlarını bırakmalı ve 7 Ekim'deki saldırıların sorumlusu olan Gazze'deki liderlerini teslim etmeli." şeklindeki ifadelerine yer verildi.

Hamas, 3 Filistinli liderin serbest bırakılmasında ısrarcı

İsrailli Yediot Ahronot gazetesinin haberinde, Hamas'ın, İsrail ile yapılması muhtemel esir takası anlaşmasının yıllardır İsrail hapishanelerinde tutulan 3 Filistinli liderin serbest bırakılmasını kapsaması konusunda ısrar ettiği belirtilmişti.

Gazeteye göre Hamas, İsrail ile esir takası anlaşmasında Fetih Hareketi Merkez Komite Üyesi Mervan Bergusi, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) Genel Sekreteri Ahmed Saadat ve Hamas yöneticilerinden Abdullah Bergusi’nin serbest bırakılmasını istiyor.

İsrail, Hamas ile 2011’de yaptığı esir takası anlaşmasında 3 Filistinli liderin anlaşmaya dahil edilmesini reddetmişti.