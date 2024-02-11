İsrail ordu radyosunun haberine göre, geçtiğimiz günlerde Genelkurmay'da tartışmalar yaşandığı ve İsrail Ordusu Güney Bölge Komutanı Tümgeneral Yaron Finkelman'ın, Hamas üzerindeki askeri baskıyı artırma amaçlı olarak İsrail ordusunun en büyük düzenli tümeni olan 36. Tümen'in Gazze Şeridi'nin merkezinde kalması yönünde çağrıda bulunduğu belirtildi.

Operasyon Dairesi Başkanı Tümgeneral Oded Basyuk'un ise Gazze'deki 36'ncı tümeni herhangi bir senaryoya hazır olması için kuzeye kaydırmak gerektiği fikrini paylaştığı kaydedildi.

Haberde, Genelkurmay Başkanı Halevi'nin, 36. Tümeni Gazze'den çekip Lübnan sınırına nakletmeye karar verdiği vurgulandı.

Haberde, manevra birimlerinden (zırhlı, piyade ve mühendislik birlikleri) oluşan 188'inci Tugay, 7'nci Tugay, Golani Tugayı, Etzioni Tugayı ve Piyade Alayı'nı içeren tümenin naklinin zamanlamasına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda 186 Hizbullah mensubu, 6 Emel Hareketi mensubu, 31 Lübnanlı sivil, 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 28 bin 176 Filistinli öldürüldü, 67 bin 784 kişi yaralandı.