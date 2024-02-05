Kudüs

İsrail'de yayın yapan "Kanal 12" televizyonu, İsrail ordusunun verilerine dayandırdığı haberinde, Gazze'ye kara saldırılarının başladığı günden bu yana yaralanan askerlere ilişkin bilgi verdi.

İsrail Savunma Bakanı: Hizbullah'la olan sorunu diplomatik yollarla çözmeye hazırız İsrail Savunma Bakanı: Hizbullah'la olan sorunu diplomatik yollarla çözmeye hazırız

Buna göre İsrail güçlerinin Gazze'ye kara saldırısı başlattığı 27 Ekim 2023'ten bu yana 540 İsrail askeri "dost ateşiyle" yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 1300'ü Gazze'deki kara çatışmalarında olmak üzere 2 bin 820 askerinin yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca 7 Ekim'den bu yana 225'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 562 İsrail askerinin öldürüldüğü açıklanmıştı.

Kaynak: AA