Kudüs

İsrail'Netanyahu hükümetinin tartışmalı yargı düzenlemesine karşı protestoların odak noktası, Yüksek Mahkemenin yürütmenin üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısının onaylanacağı Batı Kudüs'teki İsrail Meclisi çevresi oldu.

Yüzlerce gösterici, sabahın erken saatlerinden itibaren oluşturdukları insan zinciriyle Meclis çevresindeki yolu kapatmaya çalıştı. İsrail polisi ise atlı birlikler, TOMA ve güç kullanarak göstericileri alandan uzaklaştırmaya çalıştı.

Göstericiler Meclis yakınlarındaki yoldan uzaklaştırılmalarının ardından Meclis binasına doğru yürüyüşe geçti.

İsrail polisi, insan zinciri kurarak Meclis çevresindeki yolu kapatmaya çalışan göstericileri güç kullanarak dağıtmaya çalışıyor.

Ayrıca İsrail polisi, bazı göstericileri de gözaltına aldı.

İsrail televizyonları, Başbakan Netanyahu'nun Meclis Genel Kurulu'na geldiği ana ilişkin görüntüleri yayınladı.

Cumhurbaşkanı Herzog'dan uzlaşı çabaları

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, dün akşam saatlerinde Başbakan Netanyahu, ana muhalefet lideri Yair Lapid ve Benny Gantz ile ayrı ayrı görüştü.

Herzog, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, "uzlaşı için zemin olduğunu ancak taraflar arasında görüş ayrılığının sürdüğünü" belirtti. Seçilmiş yetkililere "cesaret gösterip ortak fikir için karşı tarafa el uzatma" çağrısı yapan İsrail Cumhurbaşkanı, "Bu, ulusal olağanüstü bir durum. Sorumluluk alma zamanı." ifadesini kullandı.

Muhalefetteki milletvekilleri de uzlaşı sağlanmaması halinde Meclisteki yasa tasarısının oylamasını boykot edeceklerini açıkladı.

Meclis Genel Kurulu'nda gün içerisinde söz konusu yasa tasarısının oylamasına geçilmesi bekleniyor.

Tartışmalı yargı düzenlemesi

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in, 5 Ocak'ta duyurduğu "yargı reformu" Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandırma ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor.

Başbakan Netanyahu, 27 Mart'ta, ülke çapında giderek artan kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini açıklamış ancak 2023-2024 bütçesinin mayıs sonunda Meclisten geçmesinin ardından yargı düzenlemesini tekrar gündeme getireceklerini duyurmuştu.

Hükümet, muhalefetle müzakerelerin tıkanmasının ardından yakın zamanda yargı düzenlemesi için yeniden düğmeye basmıştı.

Netanyahu hükümeti, yargı düzenlemesi kapsamında Yüksek Mahkemenin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısının 11 Temmuz’da birinci oylamadan geçmesinin ardından 2. ve 3. oylama için 24 Temmuz'da Meclise getirileceğini açıklamıştı.

Hükümetin "yargı reformuna" karşı çıkan, aralarında savaş pilotları, denizaltı subayları ve diğer elit birliklerin yer aldığı binlerce İsrailli, gönüllü yedek askerlik görevini bırakma kararı almıştı.

İsrail basını, Savunma Bakanı Gallant'ın, orduda yedek askerlerden gelen tepki üzerine Yüksek Mahkemenin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısının ertelenmesi için çalıştığını öne sürmüştü.

İsrail'de siyaset, ordu, güvenlik, ekonomi ve yargıda üst düzey görev yapmış isimler, hükümetin yargı düzenlemesine karşı olduklarını açıklamıştı.

Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesine karşı protesto hareketi, yaklaşık 7 aydır gösterilerine devam ediyor.

AA