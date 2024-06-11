İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, İsrail’in Filistin hükümeti adına topladığı vergi fonundan 35 milyon doların kesilerek, bu paranın Filistinliler tarafından gerçekleştirilen saldırılarda öldürüldüğü iddia edilen İsraili ailelere aktarılması talimatını verdi.

Israel Today gazetesinde yer alan habere göre Smotrich, Vergi Dairesi'ne "Filistin Yönetimi'nin vergi gelirlerinden 130 milyon şekel (yaklaşık 35 milyon dolar) tutarında kesinti yapılması ve bu paranın Filistinlilerin düzenlediği saldırılarda yakınları öldürülen 28 İsrailli aileye aktarılması" emrini verdi.

Gazete, Smotrich'in kararının, "Filistin Yönetimi'nin (üyelerinin öldürüldüğü iddia edilen) ailelere, İsrail mahkemeleri bunu emretmesine rağmen tazminat ödemeyi reddetmesinden" kaynaklandığını ileri sürdü.

İsrail aylardır kesinti yapıyor

Filistin vergi fonları; İsrail'den veya İsrail aracılığıyla Filistin pazarına ithal edilen mallara uygulanan vergi ve harçlar olarak biliniyor. İsrail Maliye Bakanlığı aylık yaklaşık 210 milyon dolara ulaşan bu vergileri yüzde 3'ü karşılığında tahsil ediyor.

İşgal altındaki Filistin, dış ticaretinde İsrail'e bağımlı kalmaya devam ederken, Filistinlilerin ithalat ve ihracatının neredeyse tamamı İsrail'den ya da İsrail kontrolündeki noktalardan yapılıyor.

İsrail, Filistin hükümeti adına toplanan gümrük vergilerinden aylardır kesinti yapıyor.

İsrail yönetimi, Filistin Kurtuluş Örgütü ile 1994'te imzaladığı Paris Ekonomi Protokolü gereğince, kontrolü altındaki sınır kapılarından Filistin yönetimi adına vergi topluyor ve topladığı aylık yaklaşık 190 milyon doları Filistin hazinesine aktarıyordu. İsrail yaklaşık 2 yıldır, Filistin yönetimi adına toplanan vergilerden kesinti yapıyordu.

İsrail Bakanlar Kurulu Kasım 2023'te, Filistin hükümeti adına topladığı vergi fonundan Gazze Şeridi'ne ve Filistinli tutuklulara ayrılan miktarın kesilmesine karar vermişti.

Filistin yönetimi, karar sonrasında vergi fonunu almayı reddederken, Filistin Maliye Bakanlığı, İsrail'in ekimden itibaren Filistin hükümeti adına topladığı vergi fonunun çoğunu kestiğini, bu nedenle fonu almayı reddettiklerini açıklamıştı.