İnsani yardımı kapsayan 77 girişimden, 14'ünün engellendiği, 39'unun erişimine izin verilmediği, 3'ünün kısmi olarak insani hedeflerine ulaştığı, 9'unun da BM kurumlarınca ertelendiği ifade edildi.

Kolaylaştırılan yardımların çoğunlukla gıda içerdiği, hastane ve tesislere su, hijyen ve sanitasyon hizmetleri içeren yardımların İsrail'in reddettiği görevler arasında kaldığı belirtildi.

Gazze Vadisi'nin güneyinde ise koordinasyona ihtiyaç duyulduğu paylaşılan bölgelere 189 görevin planlandığı, 107'sinin kolaylaştırıldığı, 2'sinde insani hedeflere ulaşıldığı kaydedildi.

Söz konusu görevlerin, koordinasyona ihtiyaç duyulmayan alanları kapsamadığı belirtilerek, İsrail'in 18 insani yardım görevini önce kolaylaştırıp daha sonra engellediği, 48'inin erişimine izin vermediği ve 14'ünün BM kurumlarınca ertelendiği bildirildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 300'ü çocuk, 8 bin 400'ü kadın olmak üzere 28 bin 775 Filistinli öldürüldü, 68 bin 552 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.