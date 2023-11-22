İsrail ile Hamas, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda esir takası anlaşmasına vardı.

Tel Aviv yönetimi, esir takası anlaşmasını kabul ettiğini Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğinde dün akşam toplanan ve yaklaşık 6 saat süren kabine toplantısı sonrası yazılı açıklamayla duyurdu.

Esir anlaşmasının onaylandığı kabine toplantısı sert tartışmalara da sahne oldu. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve partisinin 2 bakanı, oylamada anlaşma için "hayır" oyu verdi.

Kabine toplantısı sonrası Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Hamas ile esir takası anlaşmasını ve çatışmalara 4 günlük insani ara verilmesini kabul ettiği duyuruldu.

Açıklamada, "Kadın ve çocuklardan oluşan en az 50 rehinenin 4 günlük sürede serbest bırakılması ve bu süre zarfında çatışmalara ara verilmesi öngörülüyor." ifadesi kullanıldı.

Her 10 esirin serbest bırakılması karşılığında çatışmalara ek bir gün daha ara verileceği belirtilen açıklamada, İsrail hükümeti ve ordusunun, "tüm esirlerin geri getirilmesi, Hamas'ın tasfiyesinin tamamlanması ve Gazze Şeridi'nden İsrail'e yeni bir tehdit gelmemesini sağlamak için savaşı sürdüreceği" vurgulandı.

İsrail hükümetinin açıklamasında, İsrailli esirlere karşılık kaç Filistinli tutuklunun serbest bırakılacağına ve Gazze'ye insani yardımların girişine dair bir bilgi paylaşılmadı.

Hamas 150 Filistinli tutuklunun serbest bırakılacağını duyurdu

İsrail'in esir takası anlaşmasını kabul ettiğini duyurmasının ardından bir açıklama da Hamas'tan geldi.

Hamas, İsrail ile varılan anlaşma kapsamında çatışmalara 4 günlük insani ara verileceğini ve bu sürede serbest bırakılacak 50 İsrailli esire karşılık İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli tutuklunun serbest kalacağını duyurdu.

İnsani aranın yürürlükte olacağı 4 gün boyunca insani yardım malzemesi ve yakıt taşıyan yüzlerce tırın Gazze Şeridi'ne gireceği belirtilen açıklamada, kuzey ve güneyi fark etmeksizin Gazze Şeridi'nin istisnasız her bölgesine yakıt ve yardım malzemesi taşınacağı ifade edildi.

Ayrıca geçici ara boyunca Gazze Şeridi'nin güneyinde hava trafiğinin tüm gün, kuzeyinde ise 10.00 ile 16.00 saatleri arasında günlük 6 saat durdurulacağı ifade edilen açıklamada, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nde kimseyi alıkoymama ve kimseye saldırmama esasına bağlı kalacağı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Gazze Şeridi'nde kuzeyden güneye Selahaddin Yolu boyunca insanların hareket özgürlüğünün güvenceye alınacağı vurgulandı.

İnsani aranın ne zaman yürürlüğe gireceği 24 saat içinde belli olacak

Esir takası konusunda arabuluculuk rolü oynayan Katar'dan da anlaşmaya ilişkin açıklama geldi.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara verilecek insani aranın ne zaman yürürlüğe gireceğinin 24 saat içinde ilan edileceği duyuruldu.

Çatışmalara insani ara verileceği belirtilen açıklamada, aranın 4 gün olacağı ve bu sürenin uzatılma ihtimalinin olduğu ve Gazze'ye yakıt dahil olmak üzere insani yardım taşıyan tırların girişinin sağlanacağı kaydedildi.

50 esir kademeli olarak serbest bırakılacak

İsrail basınına konuşan kaynaklar, Hamas'ın elindeki esirleri aşamalı olarak serbest bırakacağını belirtti.

Hamas'ın 4 gün boyunca her gün 12 veya 13 esiri serbest bırakacağı ifade edildi.

İsrail, serbest bırakılabilecek 300 Filistinli tutuklunun listesini yayınladı

Tel Aviv yönetimi, İsrailli esirlerin serbest bırakılmasına yönelik anlaşma kapsamında serbest bırakılabilecek 300 Filistinli mahkum ve tutuklunun listesini yayınladı.

Listede yer alan Filistinli tutuklulardan 287'sinin 18 yaş altı çocuk, 13'nün kadın olduğu belirtiliyor.