Kudüs

İsrail Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Herzog, Hamas'ın İran'daki komutanlarından emir ve destek alarak İsrail'e karşı "sebepsiz kanlı bir saldırı" başlattığını ifade etti.

İsrail vatandaşlarına tehdidi ortadan kaldırmak için tüm önlemleri alacaklarını kaydeden Herzog, İsrail'in zorlukların üstesinden geleceğini dile getirdi.

Herzog, uluslararası topluma "Hamas ile müttefiki ve destekçisi İran'ı koşulsuz kınama" çağrısı yaptı.