Kudüs
İsrail Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Herzog, Hamas'ın İran'daki komutanlarından emir ve destek alarak İsrail'e karşı "sebepsiz kanlı bir saldırı" başlattığını ifade etti.
İsrail vatandaşlarına tehdidi ortadan kaldırmak için tüm önlemleri alacaklarını kaydeden Herzog, İsrail'in zorlukların üstesinden geleceğini dile getirdi.
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Maraş gibi tarihi bir yeri 46 yıl sonra açmak KKTC'nin egemenlik zeminini güçlendirmiştir
Herzog, uluslararası topluma "Hamas ile müttefiki ve destekçisi İran'ı koşulsuz kınama" çağrısı yaptı.Kaynak: AA