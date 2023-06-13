ANKARA AA- NASA'dan yapılan açıklamaya göre, USAF, ABD'nin havacılık kaynaklı sera gazları emisyonunun sıfıra indirilme hedefi doğrultusunda üretilen X-66A'ya yalnızca deneysel uçak konfigürasyonlarının oluşturulmasını amaçlayan geliştirme programlarına verilen "X-Plane" statüsünü verdi.

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Dar gövdeli uçakların kullanım sıklıkları nedeniyle dünyadaki havacılık kaynaklı sera gazları emisyonunun neredeyse yarısından sorumlu olduğu ve yeni teknoloji sayesinde söz konusu emisyonun azaltılabileceği ifade ediliyor.

NASA'nın 7 yıllık bir süreçte 425 milyon dolar yatırım yapması öngörülen proje sonucunda ultra ince ve katlanır kanat tasarımlı (Transonic Truss-Braced Wing) X-66A'nın inşa edilmesi ve uçması bekleniyor.

NASA tarafından çeşitli imkanların ve teknik uzmanlığın sağlandığı projede Boeing ve ortaklarının 725 milyon dolar yatırım yapması öngörülüyor.

"X-Plane" nedir?

Araştırma uçaklarına tanınan "X-Plane statüsü", üretim için kullanılacak prototip olmaktan çok, diğer uçaklara uyarlanabilecek tasarımları ve teknolojileri test etme amacı taşıyor.

Başlangıcı 1940'lara ve NASA'nın öncüsü Ulusal Havacılık Tavsiye Komitesi'ne (NACA) dayanan X-Plane proje uçaklarının sonuncusu olan X-66A'nın emisyonu azaltma hedefiyle projenin "şu ana kadar en önemli" uçağı olabileceği düşünülüyor.