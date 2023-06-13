İSTANBUL- Günümüzün dijital çağında, işletmeler güvenlik operasyonlarını yürütmek için büyük ölçüde teknolojiye güveniyor. Ancak diğer tüm makinelerde olduğu gibi, bu sistemler de aşınma ve yıpranma sorunları yaşayabiliyor, güncelliğini yitirebiliyor, kötü amaçlı yazılımlardan ve diğer güvenlik tehditlerinden etkilenebiliyor. Bu nedenle, güvenlik sistemlerinde çalışma kararlılığını sağlamak için uzaktan sağlık kontrolü yapmak önem taşıyor.

Güvenlik sistemlerinde sağlık kontrolü, ilgili güvenlik sistemlerinin tüm bileşenlerinin arıza ya da iletişimsizlik problemlerinin takibi ve oluşan aksaklıkların gerçek zamanlı olarak ilgililere bildirilmesi olarak tanımlanıyor. Securitas Technology Türkiye, güvenlik sistemlerinin sağlık kontrolünü; tüm sistemlerin otomatik olarak bağlı oldukları PSIM (Fiziksel Güvenlik Bilgi Yönetimi), merkezi izleme platformları ve Securitas Uzaktan İzleme Merkezi üzerinden sistemlerin çalışma kararlılıklarının takipleri ve müdahalesi olarak 3 ana başlıkta topluyor.

Tek platform üzerinden sağlık kontrolü

PSIM (Fiziksel Güvenlik Bilgi Yönetimi) üzerinden sağlık kontrolü, birden fazla güvenlik sisteminin birbirine entegre çalıştığı durumlarda tek bir platformdan güvenlik çözümlerinin her birinin yani Video İzleme, Geçiş Kontrol, Yangın Algılama ile Seslendirme ve Anons sistemlerinin kontrolünü sağlamayı amaçlıyor. Tüm bu sistemlerin sağlık kontrolünün tek bir platform üzerinden izlenmesi, sistemin kararlılığını ve faydasını bir o kadar daha artırıyor. Örneğin; bir üretim tesisindeki tüm güvenlik sistemlerinin entegre olduğunu fakat bu sistemlerin sağlık kontrollerinin verimli bir şekilde yapılmadığını düşünürsek, Geçiş Kontrol sisteminde oluşabilecek herhangi bir haberleşme hatası büyük güvenlik açıklarına sebebiyet verebileceğinden diğer sistemlerin tek başına çalışması bir anlam ifade etmez.

Merkezi izleme platformları ile marka bağımsız video sağlık kontrolü

Özellikle video izleme sistemlerinin kontrolü çok lokasyonlu ve farklı markalar ile çalışan işletmelerde büyük öneme sahip. Bir kameranın network bağlantısını yitirmesinden kamera çözünürlük ayarının değiştirilmesine ya da kameranın sabote edilmesinden kayıt birimleri üzerinde bulunan depolama aygıtlarının arızasına kadar geniş kapsamlı bir sağlık kontrolünün yapılması, o sistemin verimliliğini büyük oranda artırıyor. Örneğin, bir perakende mağazasında kayıt yaptığı zannedilen fakat lokalde bulunan kayıt cihazları içerisindeki Harddisk arızalarından dolayı aslında bu işlemin gerçekleşmediği ancak rutin servis zamanı geldiğinde anlaşılan bir senaryoda, geriye dönük video kayıt incelemelerinde ciddi sorun yaşanabilir. Bu ve benzer senaryoların önüne geçmek için video sistemlerinin sağlık kontrolünün Merkezi İzleme Platformları üzerinden kullanıcılara sunulmuş olması gerekiyor.

HABER: MERVE ELÇİ