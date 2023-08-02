Ramallah

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, El Halil'in güneyindeki Es-Semu beldesinde İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucunda 15 yaşındaki Filistinli Muhammed Ferid Şevki Ez-Zearir'in hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail ordusu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Es-Semu kavşağında bıçaklı saldırı girişiminde bulunan bir Filistinlinin öldürüldüğünü duyurmuştu.

Açıklamada, olayda İsrail güçlerinden yaralanan kimse olmadığı kaydedilmişti.

İsrail güçleri bir Filistinliyi daha aynı iddiayla öldürmüştü

İsrail ordusu, bugün El Halil'de bir Filistinlinin daha bıçaklı saldırıda bulunduğu iddiasıyla öldürüldüğünü açıklamıştı.

Ordu, olayın ayrıntılarına ve Filistinli şahsın kimliğine ilişkin ayrıntı vermezken, yol kenarında yerde duran ve saldırıda kullanıldığı iddia edilen bir bıçağın fotoğrafını paylaşmakla yetinmişti.

AA