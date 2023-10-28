Gazze'den yayın yapan El-Aksa televizyonunun Telegram platformundaki hesabında yayınlanan haberde, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik akşam başlattığı şiddetli bombardımanının devam ettiği aktarıldı.

Haberde, İsrail'in bu gece yarısı düzenlediği hava saldırılarında Şifa ve Endonezya hastanelerinin çevresi ile Gazze Şeridi'ndeki Bureyc Mülteci Kampı'nı hedef aldığı belirtildi.

Gazze Şeridi'nin kuzeydoğusunda İsrail ordusuna ait bir tankın, anti-zırh füzeleri ile hedef alındığı ifade edilen haberde, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde Filistin direniş güçleri ile İsrail güçleri arasında silahlı çatışmaların yaşandığı kaydedildi.

Öte yandan, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın açıklamasına da yer verilen haberde, Kassam Tugayları mensuplarının Beyt Hanun ve Bureyc Mülteci Kampı'nın doğusunda İsrail'in kara saldırısına karşı koydukları ve bölgede şiddetli çatışmaların yaşandığı ifade edildi.

Kudüs Seriyyeleri de Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Kudüs Seriyyeleri'nin ileri gruplarının ön cephelerde olduğunu ve "zaman zaman Gazze Şeridi'ne doğru ilerlemeye çalışan düşman güçlerine" karşı koyduklarını duyurdu.

Gazze'de son durum

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri tamamen kesildi.

İsrail ordusu, hava saldırılarını artırdığını ve kara operasyonlarını genişleteceğini duyurdu.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 310'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülenlerin sayısının 3 bin 38'i çocuk, 1726'sı kadın ve 414'ü yaşlı olmak üzere 7 bin 326'ya çıktığını, 18 bin 967 kişinin de yaralandığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 110 Filistinlinin öldüğü, 1900'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.

Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 46 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.